Xử phạt 626 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết đã gửi Bộ cẩm nang phòng chống tai nạn xe máy cho Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền, phổ biến giúp người đi mô tô, xe máy nắm được kiến thức cơ bản về quy tắc khi tham gia giao thông, nắm được kỹ thuật cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trong các điều kiện bất lợi, đặc biệt là có dịch Covid-19. Đề nghị Cục Quản lý đường bộ III giải quyết kiến nghị của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương An về đảm bảo an ninh, trật tự ATGT.

Trong tháng 2.2022, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 1.024 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 626 trường hợp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tước 75 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 240 phương tiện (có 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 86 trường hợp vi phạm tải trọng).

Qua hệ thống giám sát an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 54 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, lập biên bản 29 trường hợp, xử phạt 131 triệu đồng.

Thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện trong tháng 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã tiến hành đăng ký mới cho 483 ô tô, 5.614 mô tô; nâng số lượng phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh lên 53.569 ô tô và 1.080.746 mô tô.

Cũng trong tháng 2, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp; xử phạt 3 trường hợp với số tiền hơn 21 triệu đồng, tước 1 chứng chỉ hành nghề; phối hợp bắt giữ và bàn giao cho Công an thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức) trường hợp vận chuyển lâm sản không có nguồn gốc với khối lượng 0,689m3.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết thêm, tháng 2.2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông (đều thuộc đường bộ) làm 6 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 7 người chết và giảm 6 người bị thương.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, Văn phòng Ban ATGT tỉnh sẽ tham mưu điều chỉnh Quyết định số 2387 ngày 28.8.2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cơi nới thành, thùng xe; chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường bộ qua địa bàn Quảng Nam.