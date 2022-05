Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đạt giải nhất hội thi kể chuyện về Bác

(QNO) - Sau 2 ngày diễn ra Hội thi kể chuyện về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, chiều 18.5, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức tổng kết và trao giải hội thi.

Trao cờ lưu niệm cho thành viên Ban tổ chức hội thi. Ảnh: LT.

Hội thi kể chuyện về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Tam Kỳ triển khai từ cấp cơ sở đến thành phố trong thời gian kéo dài 2 tháng. Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội thi từ cấp cơ sở, 18 Đảng bộ xã, phường, doanh nghiệp, trường học thuộc Đảng bộ TP.Tam Kỳ đã cử thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố.

Các thí sinh chuẩn bị, tham gia hội thi bài bản, có hình ảnh, hát múa, hoạt cảnh phụ họa cùng lối kể chuyện lôi cuốn góp phần mang đến cho khán giả những xúc cảm rất riêng về vị lãnh tụ vĩ đại, muôn vàn kính yêu của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ trao giải nhất cho thí sinh Ngô Trần Tố Uyên. Ảnh: LT.

Kết quả, Ban tổ chức hội thi đã trao 11 giải cho các thí sinh xuất sắc và trao chứng nhận cho 7 thí sinh còn lại đã tham gia hội thi. Theo đó, thí sinh Ngô Trần Tố Uyên đến từ Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đoạt giải nhất. Giải nhì thuộc về thí sinh Phan Thị Mỹ Hạnh (Đảng bộ phường An Mỹ) và thí sinh Nguyễn Hoàng Mai Anh (Đảng bộ phường An Sơn). 3 giải ba thuộc về thí sinh đến từ Đảng bộ các phường An Xuân, xã Tam Thăng và xã Tam Thanh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các thí sinh đến từ Đảng bộ các phường Tân Thạnh, Hòa Hương, xã Tam Phú, Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Trần Cao Vân.