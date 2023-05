Tự nguyện tạo cảnh quan nông thôn mới

Ngoài tự nguyện hiến đất mở đường, cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) còn tích cực trồng cây xanh hai bên lề đường, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp ở các khu dân cư theo định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình “Vườn ươm nông thôn mới” của thôn Bảo An, xã Đại Quang sẵn sàng hỗ trợ cây giống cho nhân dân trồng tạo cảnh quan NTM ở khu dân cư. Ảnh: V.G

Tạo đặc trưng riêng

Cái nắng oi bức như được làm dịu mát bởi cây xanh được người dân trồng, chăm sóc dọc tuyến đường dẫn về trung tâm xã Điện Quang và ở các khu dân cư. Lề đường trước nhà bà Phan Thị Hạnh (thôn Bảo An, xã Điện Quang) đã chuẩn bị sẵn phần đất để trồng cây xanh tạo cảnh quan. Cách nhà bà Hạnh khoảng 50m - trong khuôn viên đình làng Bảo An, một vườn ươm cây giống của thôn Bảo An đã lên xanh, với các loại cây hoa trang, mai vạn phúc, tường vy, ngũ sắc…, sẵn sàng cung cấp cho người dân trong thôn nhận về trồng. Theo bà Hạnh, sắp tới gia đình bà đăng ký nhận cây của vườn ươm về trồng, chăm sóc.

Với 10 triệu đồng do UBND xã Điện Quang hỗ trợ từ nguồn giữ chuẩn nông thôn mới (NTM), cán bộ, đảng viên các chi hội đoàn thể thôn Bảo An xây dựng vườn ươm NTM cung cấp cho người dân trong thôn. Ông Lương Văn Minh - Bí thư Chi bộ thôn Bảo An chia sẻ, nguồn hỗ trợ từ xã chủ yếu là khích lệ, còn muốn có tuyến đường khu dân cư đẹp thì người dân của thôn phải cùng vào cuộc.

Trước đây, cán bộ thôn mang cây đến trồng, rồi phải lo chăm sóc, nay thôn có vườn ươm, tự chủ động cây giống, nhân dân có nhu cầu thì được hỗ trợ đem về trồng dọc tuyến đường trước nhà. Thôn đảm nhận trồng ở các tuyến không có dân cư. Tinh thần là các hộ dân của thôn cùng cộng đồng trách nhiệm, chung tay tạo cảnh quan môi trường NTM kiểu mẫu như định hướng của Đảng ủy xã Điện Quang. Hơn 1 năm xây dựng, vườn ươm thôn Bảo An tạo ra gần 6 nghìn cây giống, trồng được hơn 2 nghìn cây, 3 nghìn cây chuẩn bị cung cấp cho người dân. Các loại cây được chọn trồng có thân gỗ, sinh trưởng tốt ở địa phương. Mỗi tuyến đường trồng một loại cây tạo nét đặc trưng, chứ không trồng xen canh.

“Từ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc trồng cây xanh tạo cảnh quan NTM thời gian qua, cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 5 mới đây, chi bộ thống nhất bằng nghị quyết chuyên đề tiến hành phát động trong nhân dân thi tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Dự kiến cuối tháng 6 tới sẽ thực hiện chấm điểm. Về phần cây giống chúng tôi hỗ trợ, nhân dân và các đoàn thể tự chăm trồng, phấn đấu cuối năm 2024, đầu năm 2025 phủ xanh tất cả tuyến đường nội thôn” - ông Lương Văn Minh nói.

Dân đồng tình, hưởng ứng

Sau khi về đích NTM năm 2014, Đảng bộ xã Điện Quang đã có nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trọng tâm là nâng cấp, cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Năm 2021, Điện Quang bước vào giai đoạn xây dựng NTM kiểu mẫu và mô hình “Vườn ươm NTM” được Ban Chấp hành Đảng bộ xã giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể xã xây dựng, triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến đầu năm 2025 tất cả tuyến đường khu dân cư đều phải được trồng hoa, cây cảnh có giá trị lâu dài, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Đây cũng là nội dung đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Ông Lê Đức Sỹ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Quang cho hay, từ năm 2021 trở về trước, để tạo cảnh quan cây xanh, xã và các thôn phải đi mua cây về trồng, rất tốn kém, nhưng chỉ trồng được vài tuyến đường. Theo tính toán, nếu như tất cả tuyến đường trên địa bàn xã đều mua cây, mua hoa về trồng thì sẽ tốn hàng tỷ đồng, ngân sách nhà nước không đủ để đầu tư. Song điều quan trọng hơn là không gắn được với trách nhiệm, sự chung tay vào cuộc của hộ gia đình trong việc chăm sóc cho cây phát triển lâu dài. Mô hình “Vườn ươm NTM” ra đời nhằm giải quyết bài toán này. Sau thành công của mô hình vườn ươm NTM của xã, đầu năm 2022 đã nhân rộng ra 6 thôn. Vườn ươm của xã cung cấp cây cho các khu di tích, đường liên thôn, liên xã; còn của thôn thì trồng trên các tuyến đường nội thôn. “Mô hình đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024 tất cả tuyến đường ở thôn đều được trồng từ nguồn giống của vườn ươm, hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030” - ông Sỹ nói.

Gần hai năm triển khai, hiệu quả của mô hình ở từng thôn có khác nhau, nhưng bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo sự lan tỏa đến các khu dân cư trong việc trồng, chăm sóc cây xanh. Ông Lê Thành - Bí thư Đảng ủy xã Điện Quang đánh giá: “Mới ở bước đầu nhưng mô hình “Vườn ươm NTM” đã mang lại hiệu quả cao, khi nguồn đầu tư ít; Mặt trận và các hội đoàn thể từ xã đến thôn hưởng ứng tích cực, trách nhiệm; được nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ”.