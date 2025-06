Hội An lọt top 5 điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á Ngày 27-6, UBND thành phố Hội An cho biết, Times of India, nhật báo tiếng Anh có lượng phát hành lớn tại Ấn Độ, giới thiệu danh sách các điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng chú ý ở châu Á, nhằm gợi ý cho du khách những lựa chọn nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu tinh thần và thể chất.

Theo đó, phố cổ Hội An xuất hiện trong danh sách 5 điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe tại châu Á do báo Ấn Độ bình chọn. Hội An, đô thị cổ ven biển của Việt Nam và là di sản Thế giới do UNESCO công nhận, được Times of India đánh giá là nơi kết hợp trị liệu thư giãn trong không gian di sản cổ kính với chi phí hợp lý. Tại Hội An, du khách có cơ hội trải nghiệm đa dạng dịch vụ như các khóa yoga, các gói detox cơ thể và trị liệu spa mang phong cách truyền thống Việt Nam. Không gian yên tĩnh, kiến trúc cổ giao thoa Á - Âu, những con phố lung linh đèn lồng về đêm và nhịp sống chậm rãi là những yếu tố làm nên sức hút riêng của Hội An, phù hợp kỳ nghỉ thư giãn và tái tạo năng lượng.

GIA MINH