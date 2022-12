Cá chạc ngày mưa

(QNO) - Những ngày mùa đông, mưa phùn rả rích cá chạc theo các khe, hay từ hồ đập men theo con nước ngược về suối để kiếm ăn, đẻ trứng. Những con cá chạc cỡ đầu ngón tay cái người lớn, lấp lánh ánh bạc, mẩy thịt, xương mềm chế biến các món ăn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.

Cá chạc men theo khe nước về các dòng suối chạy từng đàn, con nào con nấy lấp lánh ánh bạc. Quăng nhẹ tay lưới, hay buông cần câu một chặp là đã có được mẻ cá tươi roi rói. Những con cá vừa bắt giãy đạch đạch trông thích mắt vô cùng.

Cá chạc bắt về chỉ cần làm sạch phần mang và bụng cá là có thể đem đi chế biến. Ngon nhất là nướng giòn trên than hoa hoặc kho lá nghệ. Cá chạc nướng than hoa sau khi làm sạch, chỉ cần cho vào vỉ để liu riu trên bếp than hồng cho cá chín từ từ đến khi lớp vảy ngả màu cánh gián là được. Cá chạc nướng bên ngoài giòn bên trong vẫn còn mềm ngọt. Cá chạc nhỏ nhưng nhiều thịt, đặc biệt xương cá mềm nên cứ thế chấm từng con cá nướng vào chen muối ớt xanh mà thưởng thức. Thịt cá mềm ngọt thơm bùi quyện với muối cay nồng như xua tan đi những cái rét mướt, mưa phùn trời lạnh.

Ấy là đối với món ăn chơi hay để lai rai ấm nồng. Còn để đưa cơm thì phải kể đến món cá chạc kho lá nghệ.

Cá làm sạch ướp gia vị, thêm ít củ nghệ tươi giã dập đem kho trên bếp lửa, cá sôi lên cho thêm chén nước lá chè tươi cho áng đi cái mùi tanh của dòng cá nước ngọt khiến gia vị thấm đượm vào từng thớ cá. Cá chín mềm cho lá nghệ xắt nhuyễn vào, đun riu riu tầm dăm phút là tắt bếp. Cá chạc kho lá nghệ thấm đẫm gia vị nhưng vẫn giữ lại cái hương vị đặc trưng của cá, thịt thơm mềm thấm cái béo của dầu, cái mùi thơm nồng nàn của lá nghệ.

Ăn với chén cơm trắng nóng hổi thì ngon không gì sánh bằng. Ngày mưa ngồi bên bếp lửa ấm. Ăn bữa cơm chiều ấm đượm với dĩa cá chạc kho nghệ mới ấm nồng làm sao.

Cá chạc kho nghệ hay cá chạc nướng than hoa dân dã mà thơm ngon quá đỗi để ngày mưa lạnh không còn rét buốt mà trở nên ấm nồng thân thương. Ngày mưa hãy men theo con nước ngược vào các suối để bắt một ít cá chạc đem về cho bữa cơm quây quần nống ấm thân thương!