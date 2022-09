Sau khi thu hoạch lúa vụ hè thu, cánh đồng chỉ còn lại những gốc rạ trơ trọi, gặp cơn mưa dông cá rô đồng ở dưới đầm sen theo dòng nước bơi lên ruộng khá nhiều. Thời điểm này, người dân Núi Thành quê tôi tranh thủ lội ruộng săn cá rô về chế biến nhiều món ăn cho cả gia đình. Trong đó món quen thuộc nhất là cá rô đồng nướng dằm nước mắm.

Cá rô đồng nướng dằm nước mắm ăn với cơm trắng rất ngon miệng. Ảnh: N.Q

Cũng như nhiều người dân khác ở quê, ba đợi cơn mưa tạnh là mang nơm dạo quanh các bờ ruộng để tìm cá rô đồng. Sau khi lên đồng ruộng, cá rô đồng thường nằm ở dưới dấu chân trâu, hoặc gốc rạ để sinh sản. Con nào con nấy to bằng 2 ngón tay người lớn trở lên, bụng chứa đầy trứng.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, ba bắt được hơn 1kg cá rô đồng và nhiều loại các lóc, trê. Cá rô đồng sau khi bắt về, mẹ chọn ra những con to, sơ chế và rửa sạch sẽ. Cùng lúc đó, mẹ nhóm lửa để củi ra than đỏ dùng nướng cá. Mẹ kẹp khoảng 5 - 7 con cá rô đồng trong chiếc vỉ sắt, đưa lên lửa than nướng, trở đều đến khi vẩy cá chuyển sang màu vàng, có mùi thơm, chín đều là ổn.

Sau khi nướng cá xong, mẹ cẩn thận lấy chiếc đũa gạt lớp vẩy bên ngoài cho hết lớp bị lửa cháy sém và sắp lên chiếc đĩa. Sau đó, giã vài củ tỏi, ớt xanh, thêm tí gia vị vào mắm để dằm với cá rô đồng. Nước mắm này, được mẹ ủ từ cá cơm than khoảng 3 tháng mới lọc lấy nước mắm rin.

Mùa mưa dông, cá rô đồng dằm với nước mắm rin ăn với cơm trắng rất ngon, vị mặn của mắm, cay thơm của ớt, tỏi thấm vào thớ thịt cá dai dai, béo ngậy thực là “miếng ngon nhớ lâu”.