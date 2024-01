3 điểm đến ở Quảng Nam lọt vào “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023”

Hội An là điểm đến hàng đầu của khách du lịch bụi

HÀ SẤU | 14/01/2024 - 07:30

Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng thường niên Best of the Best của Travellers’ Choice, trong đó Hội An được xếp thứ 2 ở hạng mục tốp điểm đến đang trở thành xu hướng theo đánh giá của du khách. Ở hạng mục này, Việt Nam còn có một đại diện khác là TP.Hồ Chí Minh được xếp ở vị trí thứ 11.