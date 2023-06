(QNO) - Ngày 5 - 6/7/2023, tại Bắc Trà My sẽ diễn ra Lễ hội quế Trà My. Sự kiện nhằm quảng bá cây quế và sản phẩm từ quế Trà My, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát triển quế Trà My, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch, giải quyết việc làm cho người dân.