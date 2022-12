Khoảng 40 nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá

Q.L | 30/11/2022 - 13:00

Thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Việt Nam, tỷ lệ hút thuốc lá chung năm 2020 trên cả nước chỉ giảm 0,8% so với năm 2015 (21,7% năm 2020 so với 22,5% năm 2015). Trong đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc là 42,3%, giảm 2% so với năm 2015 (45,3%) và tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7%, tăng so với năm 2015 (1,1%).