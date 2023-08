Dự án tinh hoa gốm Thanh Hà đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp của VNUK

(QNO) - Dự án “Tinh hoa nghệ thuật gốm Thanh Hà: Bảo tồn và phát huy sự sáng tạo với bước đầu thâm nhập vào thị trường hoa” đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp “Nhà lãnh đạo tương lai” của Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng.

Đội Lagom nhận giải Nhất với dự án tinh hoa nghệ thuật gốm Thanh Hà. Ảnh: V.S

Sau hơn 2 tháng diễn ra cuộc thi, 32 thí sinh với các dự án giàu tiềm năng đã thể hiện bản lĩnh, không ngừng hoàn thiện, khẳng định tài năng tại vòng chung kết.

Năm đội thi có các dự án, ý tưởng, giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo và khả thi nhất đã được ban giám khảo chọn trao giải. Đội Lagom đoạt giải Nhất (tiền thưởng 15 triệu đồng) với dự án “Tinh hoa nghệ thuật gốm Thanh Hà: Bảo tồn và phát huy sự sáng tạo với bước đầu thâm nhập vào thị trường hoa”.

Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà. Ảnh: V.S

Tinh hoa làng gốm Thanh Hà hơn 500 tuổi ở TP.Hội An đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên VNUK, ghi dấu ấn không chỉ giải Nhất mà còn đoạt giải Ba của đội The New Potters với dự án “Sự phục hưng của làng gốm Thanh Hà: Hành trình hướng tới du lịch bền vững”, giải Khuyến khích với dự án “Thanh Hà Potfest: Lễ hội gốm lớn nhất Việt Nam” của đội Capybara.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương - Viện trưởng VNUK phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: V.S

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương - Viện trưởng VNUK cho biết, cuộc thi là một trong những phương thức đào tạo gắn liền với thực tiễn, trau dồi phẩm chất, năng lực và bản lĩnh cho sinh viên, ươm mầm khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.