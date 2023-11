(QNO) - Ngày 10/11, Sở Khoa học - công nghệ TP.Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Quảng Nam” nhằm tạo cơ hội kết nối, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các cá nhân và doanh nghiệp cùng nhau phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững.

Quang cảnh buổi Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: HẢI VINH

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe những chia sẻ kinh nghiệm của chủ các dự án khởi nghiệp tiêu biểu ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Đồng thời, một số chủ dự án khởi nghiệp mong muốn tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa 2 hệ sinh thái khởi nghiệp của 2 địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng và Quảng Nam khá gần nhau về vị trí địa lý, tương đồng về văn hóa, thị trường tiêu dùng... Các sản phẩm - dịch vụ của những dự án khởi nghiệp không những không có sự phân biệt mà hỗ trợ nhau rất nhiều. Trong đó, đã có nhiều mô hình khởi nghiệp có sự liên kết chặt chẽ với nhau như trồng trọt ở Quảng Nam để tạo nguyên liệu cho mô hình sản xuất sản phẩm chế biến sâu ở Đà Nẵng...

Một chủ dự án khởi nghiệp chia sẻ về hệ sinh thái khởi người Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: HẢI VINH

Hội thảo nhằm tìm ra hướng đi mới cùng nhau xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giữa 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP.Đà Nẵng cho biết, việc kết nối hai hệ sinh thái khởi nghiệp này sẽ tạo ra cơ hội tận dụng được lợi thế vốn có của nhau, đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thêm nhiều ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Đà Nẵng và Quảng Nam.

[VIDE0] - Phát biểu của ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP.Đà Nẵng:

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, Trưởng ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam chia sẻ, Đà Nẵng và Quảng Nam cần tăng cường kết nối hỗ trợ, có các chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo ra cộng đồng khởi nghiệp rộng lớn, startup thuận lợi trong việc tìm kiếm, thu hút vốn đầu tư từ mạng lưới nhà đầu tư.

Ông Phạm Ngọc Sinh cho rằng, cần tạo những hoạt động kết nối khởi nghiệp giữa hai địa phương. Ảnh: HẢI VINH

"Đà Nẵng và Quảng Nam đều có những thế mạnh riêng, khi tăng tường những hoạt động kết nối, tự các chủ doanh nghiệp sẽ biết đến nhau và có những hợp tác kinh doanh sâu. Chính vì vậy, việc của chúng ta là tạo sân chơi cho doanh nghiệp 2 địa phương biết tới nhau, đó cũng là một hình thức kết nối thức tế nhất giữa 2 hệ sinh thái khởi nghiệp tiên tiến của miền Trung" - ông Sinh nói.