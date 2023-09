Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - phát huy tài nguyên bản địa” tại huyện Bắc Trà My bước đầu tạo được sức lan tỏa, góp phần truyền cảm hứng, nhiệt huyết đến đông đảo chị em phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Phúc được trao giải Nhất với ý tưởng phục hồi, bảo tồn và nuôi ong rú lấy mật. Ảnh: T.V

Chị Nguyễn Thị Phúc ở thôn 4, xã Trà Giác bắt đầu nuôi ong rú để lấy mật với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình. Sau nhiều lần thất bại do thiếu kinh nghiệm, đến nay mô hình nuôi ong rú của chị Phúc đã đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình chị Phúc đã nuôi thành công 200 tổ ong rú trong vườn quế của gia đình và vườn bà con lân cận.

Chị Phúc nói: “Tổ ong rú lớn nhất có kích cỡ chỉ từ 20 - 40cm. Qua quá trình nuôi, tôi thấy ong rú cho lượng mật ít hơn so với các loại ong khác, chỉ khoảng từ 0,4 - 0,7 lít/tổ nhưng chất lượng rất tốt. Bởi mật ong rú được tạo ra từ nước dãi của ong và phấn hoa chuyển hóa thành, chứ không phải từ mật hoa”.

Mỗi tổ ong rú được nuôi dưỡng tự nhiên, sau một năm ong rú có thể cho mật để thu hoạch. Giá một lít ong rú hiện nay dao động khoảng từ 1 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng, cao gấp đôi so với giá các loại mật ong khác.

Từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình chị Phúc thu hoạch trên 60 lít mật ong rú. Bên cạnh đó, chị còn là đầu mối thu mua các tổ ong, mật ong rú mà bà con lấy được ngoài rừng hoặc nuôi nhỏ lẻ tại rẫy của mình.

Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - phát huy tài nguyên bản địa” được Hội LHPN huyện Bắc Trà My triển khai từ tháng 2/2023. Đến nay, Huyện hội đã tiếp nhận 15 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo của chị em từ 13 xã, thị trấn. Hội LHPN huyện đã thành lập Hội đồng ban giám khảo đánh giá ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của chị em qua các vòng sơ khảo, chung khảo.

Theo đó, đã lựa chọn ý tưởng thiết thực để trao giải và tham gia tại cuộc thi do UBND huyện tổ chức. Kết quả, có 1 ý tưởng đoạt giải nhất, 1 ý tưởng giải ba và 2 ý tưởng giải khuyến khích, 3 ý tưởng được UBND huyện Bắc Trà My công nhận; 1 ý tưởng lọt vào vòng chung kết của Ban tổ chức cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - phát huy tài nguyên bản địa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Trà My, cho biết: “Hội LHPN huyện Bắc Trà My đã xây dựng kế hoạch, đề xuất các phòng ban, ngành liên quan ưu tiên các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn khuyến công… của huyện, tạo kiện thuận lợi nhất để chị em phụ nữ phát huy ý tưởng, tinh thần lao động sáng tạo, vươn lên phát triển kinh tế hiệu quả”.