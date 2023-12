Nuôi hươu lấy nhung làm sản phẩm hướng tới OCOP

(QNO) - Mạnh dạn mua 15 con hươu rừng thuần chủng từ Lào về quê ở xã Quế Thuận (Quế Sơn) nuôi lấy nhung, mô hình của anh Đinh Đức Phú (SN 1996) đang có những hướng đi đầy triển vọng. Thay vì bán nhung tươi, anh đã đầu tư sản xuất các sản phẩm đặc trưng từ loại danh dược này.

Về quê lập nghiệp

Năm 2016, Đinh Đức Phú tốt nghiệp THPT, thay vì chọn thi vào trường cao đẳng, đại học nào đó như bạn bè cùng lứa, thì anh lại đăng ký theo hệ vừa học vừa làm ngành sửa chữa ô tô ở Nhật Bản.

Phú bộc bạch: "Lúc đầu mới qua, mình còn bỡ ngỡ lắm. Hồi đó mới 17-18 tuổi, gần như chưa biết gì, nhưng dần dà phải tập tự lập, tìm cách vượt qua khó khăn. Nhờ đó mà sau này mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm giúp ích rất nhiều cho con đường khởi nghiệp ở quê".

Năm 2020, dịch COVID-19 xảy ra, anh Phú được hỗ trợ về nước trước thời gian học. Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, anh muốn làm điều gì đó thiết thực, bảo vệ sức khỏe mọi người nhưng mô hình đó phải lạ, ít người làm. Anh tìm hiểu "tứ đại danh dược" của phương Đông, có sâm - nhung - quế - phụ. Quảng Nam đã có sâm và quế, phụ ở đây là phụ tử, rễ con của cây ô đầu, loài này không phù hợp với khí hậu Quảng Nam, chỉ còn có nhung hươu là khả thi.

Ban đầu anh nghĩ rằng, hươu là loài động vật hoang dã, nên việc nuôi rất khó, cần nhiều giấy phép. Tuy nhiên, qua tìm hiểm, Quốc hội đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018, cho phép đưa hươu sao vào danh mục gia súc chăn nuôi. Đây là cơ sở quan trọng để anh Phú mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi hươu lấy nhung của mình.

Với số vốn tích lũy được sau khi vừa học, vừa làm ở Nhật Bản, Đinh Đức Phú đã cải tạo khu vườn của gia đình, xây dựng trang trại đảm bảo tiêu chuẩn đối với hươu sao và mua 15 con giống thuần chủng có nguồn gốc từ Lào về nuôi thử nghiệm với giá khoảng 25 triệu đồng/con.

Theo anh, hươu tương đối dễ nuôi, nếu chọn được giống tốt, sức đề kháng mạnh, con vật này ít có bệnh tật. Trên diện tích gần 2ha vườn, anh trồng bắp, sắn, khoai và cỏ để làm thức ăn cho hươu.

"Trong đàn có 5 con cái, sau 3 năm, mình đã có 20 con. Mặc dù là giống thuần chủng nhưng bản năng hoang dã của hươu vẫn còn khá mạnh. Hươu tự phân đàn với nhau, tranh giành con cái nên những con đực đầu đàn hay húc nhau. Vì vậy, chuồng trại cũng phải kiên cố hơn các mô hình chăn nuôi khác" - anh Phú chia sẻ.

Tiềm năng sản phẩm OCOP

Theo Đinh Đức Phú, nhung hươu khi đến lúc thu hoạch chỉ có thời hạn trong 45 ngày, đây là lúc nhung giàu dược chất nhất. Sau đó, nhung sẽ già và tự rụng. Mỗi con hươu trưởng thành sẽ cho thu hoạch một năm từ 2 - 3 lứa nhung. Mỗi con thu hoạch được hơn 1kg nhung/lứa. Nhung hươu trên thị trường có giá từ 1,8 - 2 triệu đồng/kg và luôn được các thương lái tìm mua.

Trước đây, anh Phú cũng bán nhung hươu tươi cho khách hàng, nhưng tìm hiểu các bài thuốc, anh tự sản xuất thử nghiệm các sản phẩm như cao nhung hươu, nhung hươu ngâm mật ong, nhung hươu kết hợp với đẳng sâm, kỷ tử ngâm rượu...

Sản phẩm dù đang trong quá trình thăm dò thị trường và hoàn thành các tiêu chuẩn, kiểm định, bảng tự công bố,... nhưng cũng được anh Phú đầu tư bao bì nhãn mác rất bài bản.

"Thời gian qua, nhiều khách hàng đã hỏi mua sản phẩm nhưng mình vẫn chưa bán chính thức, đợi các thủ tục hoàn tất sẽ ra mắt thị trường sản phẩm từ nhung hươu. Mình sẽ cố gắng hoàn thành một số thủ tục để đủ giấy phép thương mại các sản phẩm này trước dịp Tết Nguyên đán năm nay" - anh Phú nói.

Chị Đỗ Thị Linh Phương - Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn cho biết, từ lúc mô hình nuôi hươu lấy nhung của anh Phú mới vừa hình thành, đơn vị đã tìm hiểu và tìm cách hỗ trợ. Bởi đây là một mô hình khởi nghiệp mới, có tiềm năng phát triển của thanh niên trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Huyện đoàn Quế Sơn đã hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý trong xây dựng chuồng trại, hướng dẫn lập hồ sơ tiếp cận các chương trình, cơ chế của nhà nước về hỗ trợ đối với mô hình chăn nuôi này. Đặc biệt, năm 2023, Huyện đoàn cũng hỗ trợ lập hồ sơ, gửi dự án nuôi hươu lấy nhung tham gia cuộc thi Dự án/ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 và đoạt giải Khuyến khích.

"Anh Phú đang tích cực sản xuất các sản phẩm có giá trị thương mại cao từ nhung hươu của mô hình. Chúng tôi đang định hướng anh hướng đến các sản phẩm đạt công nhận OCOP. Sau khi thương mại hoá sản phẩm, chúng tôi cũng khuyến khích nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện để không chỉ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp mà còn tạo ra sản phẩm mang tính đặc trưng tại địa phương" - chị Phương nói.