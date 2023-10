Tạo động lực để phụ nữ khởi nghiệp

(QNO) - Gần đây, Hội LHPN huyện Núi Thành khơi dậy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo; qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và vị thế của phụ nữ…

Gian hàng ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Núi Thành. Ảnh: V.P

Những điển hình

Thực tế, những năm qua, nhiều phụ nữ huyện Núi Thành khởi nghiệp thành công, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Chị Phạm Thị Lê Na (34 tuổi) chọn vùng đất quê mình để lập nghiệp. Chị hiện là nữ giám đốc trẻ của Hợp tác xã (HTX) Nông - thủy sản Trung Hải (xã đảo Tam Hải) đang ăn nên làm ra.

Năm 2019, Lê Na là chủ cơ sở sản xuất “Mực rim xé sợi Cô Kiệu” đã tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức và ý tưởng “Dự án hải sản khô Cô Kiệu” của chị đã được UBND tỉnh công nhận dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, được huyện Núi Thành chọn đi dự thi cấp trung ương.

Năm 2020, chị Phạm Thị Lê Na nâng cấp cơ sở sản xuất thành HTX Nông - thủy sản Trung Hải hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, cơ sở tập trung sản xuất sản phẩm OCOP. Đến thời điểm này, chị Lê Na là chủ của 2 sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh.

Chị Trần Thị Chung (54 tuổi) ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải cũng đã thực hiện thành công dự án khởi nghiệp “Phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống cô Chung”. Dự án này được thực hiện hoàn thiện với tổng kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng cơ sở sản xuất 24.000 lít nước mắm, doanh thu 100 triệu đồng; trừ chi phí, hàng năm lãi gần 400 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Núi Thành trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho hội viên.

Chị Nguyễn Thị Nhị (47 tuổi) ở thôn Hòa Bình, xã vùng cát Tam Hòa vượt qua nhiều khó khăn, trở thành chủ một cơ sở may khá lớn và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ. Ban đầu, chị đầu tư 8 chiếc máy may để may gia công áo khoác chống nắng. Làm ăn có hiệu quả, đến nay, chị Nhị đã xây dựng nhà xưởng may với quy mộ 3 tầng, diện tích 450m2 với hơn 50 máy may điện tử, 1 máy cắt chuyên dụng, 1 máy chuyển hàng, kho chứa hàng. Xưởng may chị đạt doanh thu hằng năm từ 7 - 10 tỷ đồng và đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động là nữ ở địa phương với thu nhập ổn định từ 6 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Bà Lê Thị Ánh Trúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Hòa, nhận xét: "Chị Nhị rất năng động, biết cách đầu tư, tổ chức sản xuất và đón bắt thị trường để duy trì thường xuyên cơ sở may, tạo nguồn thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho lao động nữ".

Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

Mới đây, Hội LHPN huyện Núi Thành tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ khởi nghiệp gồm 11 thành viên. Bà Đoàn Lê Như Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện kiêm Chủ nhiệm CLB cho hay: "Việc ra mắt CLB nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo, khởi sự kinh doanh trong cán bộ, hội viên và phụ nữ. Đồng thời, mở rộng mạng lưới khởi nghiệp, tạo dựng môi trường thân thiện, ươm mầm cho những nữ doanh nhân tương lai. Thúc đẩy thực hiện các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới...".

Ra mắt CLB Phụ nữ khởi nghiệp huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Để khơi dậy phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ, Hội LHPN huyện Núi Thành tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Núi Thành khởi nghiệp 4.0”. Có 21 ý tưởng khởi nghiệp của 17/17 chi hội phụ nữ xã, thị trấn tham gia dự thi. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho ý tưởng “Sản xuất thực phẩm từ khoai lang vùng đất cát ven biển” của chị Phạm Thị Thu Thủy (xã Tam Tiến), giải nhì cho ý tưởng “Chế biến tinh dầu sả” của chị Bùi Thị Thu (xã Tam Anh Nam) và ý tưởng “Bột dạ dày Đông y gia truyền thầy Tám” của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (xã Tam Hiệp).

Bà Lê Thị Chung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Núi Thành, cho hay: "Hội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ có tinh thần khởi nghiệp để tự nguyện tham gia vào CLB Phụ nữ khởi nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh. Đồng thời cổ vũ, biểu dương gương phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa trong kinh doanh, hỗ trợ nhau về nhiều mặt để cùng phát triển. Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho hội viên phụ nữ nói riêng và cả cộng đồng nói chung thời gian đến".