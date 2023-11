Từ cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia

(QNO) - Vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trong khuôn khổ Techfest - Whise 2023 đã khép lại với nhiều cảm xúc dành cho Quảng Nam. Các thành viên Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST tỉnh) cùng 7 dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham gia sự kiện đã có những góc nhìn mới, hướng tới nâng cấp cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh tới đây.

Vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vừa qua. Ảnh: PHAN VINH

Cuộc thi vươn tầm quốc tế

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được phát động từ ngày 23/5/2023, đã nhận được hơn 500 hồ sơ đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề cử của hơn 18 làng công nghệ và cuộc thi khởi nghiệp các tỉnh.

Cuộc thi với sự đồng hành của 150 chuyên gia, đối tác, quỹ đầu tư, các cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm, hơn 34 làng công nghệ Techfest Viet Nam 2023... Đáng chú chú ý là sự đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo như: Shinhan Square Bridge, Shinhan Bank, Droppii, MSD, Korea IT Cooperation Center, Amazon Web Service, Alibaba Cloud, Google, Block71, Diamond Place Convention Center...

Các đội thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Ảnh: PHAN VINH

Từ 10 đội thi tại Vòng chung kết diễn ra tại khuông khổ TechFest - Whise 2023, ban giám khảo đã chọn ra 3 đội thi xuất sắc nhất. Giải Quán quân được trao cho Buyo Bioplastics. Đây là doanh nghiệp cung cấp nhựa sinh học 100% nguồn gốc tự nhiên và phân hủy sinh học từ chất thải hữu cơ, với công nghệ độc quyền sáng chế. Sản phẩm có khả năng phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên và an toàn cho sức khỏe con người, có tính chất vượt trội và giảm thiểu phát thải carbon.

Ngoài những hỗ trợ từ cuộc thi, Buyo Bioplastics sẽ đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường quốc tế tại Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Singapore, châu Âu…

Ban giám khảo là đại diện các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn. Ảnh: PHAN VINH

Giải Á quân thuộc về đội thi Airx Carbon - giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bằng cách sử dụng chất thải nông nghiệp, công nghiệp và lâm nghiệp để tạo ra hạt nhựa sinh học.

Giải Quán quân thuộc về đội thi Cenergy - đơn vị nghiên cứu phát triển và sản xuất hệ thống tích trữ năng lượng dựa trên công nghệ ắc quy dòng chảy tại Việt Nam, hướng tới giải quyết cơ sở hạ tầng lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Giải Quán quân được trao cho Buyo Bioplastics. Ảnh: PHAN VINH

Các đội chiến thắng đã nhận được giải thưởng với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng bao gồm các quyền lợi về phát triển triển thị trường, quảng bá sản phẩm, truyền thông, hỗ trợ không gian làm việc, trưng bày triển lãm và huấn luyện, đào tạo.

Nâng cao chất lượng Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

Dù không có dự án tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay song đoàn Quảng Nam được mời tham dự Vòng chung kết.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê - chủ dự án Quế Trà My Minh Phúc, là người tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp, trong đó, đã đạt được giải Nhì cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 cấp vùng miền Trung và tiếp đó là giải Khuyến khích quốc gia, cũng nằm trong thành phần đoàn và theo dõi đầy đủ sự thể hiện của 10 đội thi.

Đoàn công tác Quảng Nam tham dự sự kiện. Ảnh: PHAN VINH

"Mỗi cuộc thi có những tiêu chuẩn và giá trị riêng. Mình tham gia cuộc thi ở tỉnh thấy đã khó rồi, sau đó, rút kinh nghiệm và tham gia các cuộc thi cấp vùng và cấp quốc gia. Nhưng với Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc TechFest - Whise 2023, mình thấy quy mô lớn hơn. Các dự án không chỉ là kết quả của sự sáng tạo vượt trội mà còn giải quyết được nhiều vấn đề lớn trên thế giới, đặc biệt là xu hướng phát triển xanh, năng lượng xanh, tái tạo xanh" - chị Lê chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh cho biết, hình thức và các tiêu chí của Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã nâng tầm chất lượng của giải. Các đội thi lọt vào vòng chung kết, trong thời gian 15 phút phải trình chiếu được video thuyết trình về dự án, thuyết minh về dự án kèm slide minh họa sinh động và trả lời các câu hỏi hóc búa của đội ngũ chuyên gia. Và tất cả đều thể hiện bằng tiếng Anh.

[VIDEO] - Ông Phạm Ngọc Sinh nhìn nhận về Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023:

Your browser does not support the video tag.

"Bởi sự chuyên nghiệp và những tiêu chí khắt khe của cuộc thi nên đã sàng lọc tương đối tốt các dự án khởi nghiệp ở những vòng trước. Ở vòng chung kết, dưới sự chứng kiến của nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn lớn thì cơ hội thu hút đầu tư từ quốc tế về rất cao. Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh sẽ nghiên cứu thay đổi fomat cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo hằng năm, khuyến khích các chủ thể sử dụng video giới thiệu ngắn 30 giây và ưu tiên những dự án có khả năng thuyết trình ngoại ngữ để có thể tham gia những sân chơi lớn hơn" - ông Sinh nói.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN (Bộ KH-CN) cho rằng, các dự án khởi nghiệp của Quảng Nam có nhiều tiềm năng để tham gia những cuộc thi khởi nghiệp lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế. Trong đó, khởi nghiệp gắn với thế mạnh địa phương, gắn với phát triển xanh, bền vững,...

[VIDEO] - Ông Phạm Hồng Quất định hướng cho cuộc thi khởi nghiệp Quảng Nam:

Your browser does not support the video tag.

"Theo tôi thì dự án tiềm năng thôi vẫn chưa đủ mà các chủ dự án khởi nghiệp Quảng Nam cần được giao lưu với các dự án khởi nghiệp của quốc gia và quốc tế để học hỏi những điều khác lạ ở phạm vi ngoài tỉnh. Đội ngũ chuyên gia cố vấn khởi nghiệp cũng cần được đào tạo, nâng cấp liên tục và mời thêm các chuyên gia quốc tế về bởi họ có những kinh nghiệm, kỹ năng để mình cọ xát" - ông Quất cho biết thêm.