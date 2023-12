Bộ Tài chính chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tài khóa, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế

(QNO) - Chiều 27/12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, CụcvThuế tỉnh tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam

Thành công nổi bật của ngành tài chính năm 2023 thể hiện trong việc chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tài khóa, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu tăng thu, quản lỹ chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối hợp các bộ, ngành, địa phương trình cấp thẩm quyền ban hành các gói chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất năm 2023 (khoảng 200 nghìn tỷ đồng). Nhiều chính sách lớn như: giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất...

Tính đến hết ngày 25/12, thu NSNN đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 72,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% dự toán, nhưng giảm 4,2% so cùng kỳ năm 2022 (ngân sách trung ương tăng 4,6%, ngân sách địa phương tăng 4,4%). Bao gồm, thu nội địa tăng 5,7%, thu dầu thô tăng 44,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,1% dự toán. Tổng số đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng, trong đó: miễn, giảm khoảng 78,4 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Quan trọng hơn, năm 2023, Bộ Tài chính đã ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư phát triển ngay từ khâu phân bổ dự toán và phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, nhất là đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc, giao thông kết nối liên vùng (3 năm đầu nhiệm kỳ 2021-2025, cả nước đã hoàn thành trên 730km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài cao đường cao tốc lên 1.900km). Tổng chi NSNN đến ngày 31/12/2023 ước đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 79,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 144 nghìn tỷ đồng (33%) so cùng kỳ năm 2022 và chi thường xuyên đạt 90,3% dự toán. Bộ Tài chính đã đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ước tính năm 2023, bộ chi ngân sách nhà nước khoảng 4% GDP, giảm 40,3 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Việc quản lý, kiểm soát nợ công tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững. Dự kiến đến cuối năm 2023, dư nợ công khoảng 37% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 34% GDP. Tỷ lệ này thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép.

Kết quả công tác tài chính năm 2023 là điều kiện thuận lợi để Bộ Tài chính tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 dù kinh tế thế giới được dự báo nhiều thời cơ lẫn thách thức đan xen. Bộ Tài chính đã xây dựng các giải pháp tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp…