Cảnh báo vi phạm an toàn lưới điện

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) trên địa bàn Quảng Nam diễn ra khá phổ biến, liên tục gây nên sự cố về điện và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.

Theo Sở Công Thương, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh xảy ra gần 100 sự cố cháy nổ, gây mất điện cục bộ. Một trong những nguyên nhân chính là do người dân trồng cây, vật kiến trúc, chủ quan trong sinh hoạt, vui chơi... dẫn đến vi phạm an toàn về điện, gây ra phóng điện, cháy nổ.

Những vi phạm trên đã làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, gây hậu quả khôn lường khi xảy ra sự cố lưới điện và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe tính mạng của người dân.

Xã Tam Lãnh (Phú Ninh) có tổng cộng hơn 60km đường dây trung, hạ áp chạy qua nhiều địa hình cách trở, nhiều khu dân cư và rừng trồng, nhưng trong những năm qua, việc bảo đảm HLATLĐ được thực hiện khá tốt. Ông Nguyễn Thế Vinh - Phó chủ tịch UBND xã chia sẻ: "Địa phương nhận thức rất rõ mối nguy hiểm từ các sự cố cháy nổ điện do cây cối. Do vậy, trong các cuộc họp chúng tôi phối hợp lồng ghép tuyên truyền vận động người dân để giải tỏa cây cối, bảo vệ HLATLĐ trước mùa mưa bão. UBND xã đã chỉ đạo các đoàn thể vận động tạo người dân điều kiện cho lực lượng điện lực phát dọn hành lang đường điện thuận lợi".