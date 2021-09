Chấn chỉnh nuôi chim yến tự phát

Nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên mạnh ai nấy làm, gây nhiều hệ lụy cho môi trường sống nên cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Hiệu quả kinh tế cao

Vào năm 2010, ông Trần Hữu Long (thôn Trà Đóa 2, xã Bình Đào, Thăng Bình) huy động hơn 1,2 tỷ đồng để đầu tư nhà nuôi chim yến 3 tầng diện tích 360m2. Năm 2013, ông Long bắt đầu khai thác tổ yến với sản lượng 4kg, bán thô được 80 triệu đồng.

Đến năm 2015, ông bắt đầu sơ chế, sấy khô tổ yến để bán ra thị trường, thu được hơn 500 triệu đồng với 15kg yến. Cũng từ năm 2015 đến nay, ông Long tăng quy mô sản xuất, kinh doanh với 4 nhà yến rải rác trên địa bàn xã Bình Đào. Hiện nay, với 4 nhà yến thu được sản lượng 50kg/năm, ông có doanh thu tiền tỷ nhờ các món yến tươi, yến thô, yến sâm Ngọc Linh, yến đông trùng hạ thảo...

Ăn nên làm ra, ông Long đã thành lập, làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Yến sào Đất Quảng và xây dựng khu du lịch sinh thái, tham quan, thưởng thức các sản phẩm từ yến ở thôn Trà Đóa 2. Ngoài ra, ông còn thiết kế nhà yến cho các hộ dân trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho biết, do giá trị kinh tế thu được cao nên ngoài các nhà kiên cố chỉ dành riêng cho nuôi chim yến, nhiều hộ dân tự ý cơi nới phía trên nhà ở để nuôi. Hầu hết các cơ sở nuôi yến nằm ngay trong khu dân cư, chất bẩn không được xử lý đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.

“Trên địa bàn hiện có 9 hộ nuôi chim yến, bố trí rải rác khắp các thôn Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Phước Long và Vân Tiên. Rất mong UBND tỉnh có quy hoạch chi tiết về nuôi chim yến, bố trí thành khu tập trung để tiện quản lý, kiểm soát, xử lý, phát huy hiệu quả kinh tế” - ông Vinh nói.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 doanh nghiệp chế biến tổ chim yến được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gồm Công ty TNHH MTV Yến sào Cù Lao (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) và Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Trân (phường An Mỹ, Tam Kỳ). Đến nay, toàn tỉnh có 12 cơ sở nuôi chim yến đăng ký liên kết tham gia liên kết sản xuất tổ chim yến theo chuỗi (7 ở Đại Lộc, 4 ở Thăng Bình, 1 ở Hội An).