CIZIDCO tạo môi trường đầu tư thân thiện

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) là doanh nghiệp nhà nước được tỉnh Quảng Nam giao đầu tư và phát triển 3 khu công nghiệp lớn gồm Chu Lai, Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng, quy mô 800ha. Đến nay, các khu công nghiệp trên đã thu hút được 52 dự án đầu tư trong nước (vốn đăng ký 4.572 tỷ đồng) và đầu tư nước ngoài (FDI - 868 triệu USD).

Ông Lê Ngọc Thủy - Giám đốc CIZIDCO đại diện đơn vị nhận vinh danh Tốp 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững năm 2023. Ảnh: N.T.B

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) do CIZIDCO làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở dự án trọng điểm KCN Tam Thăng mở rộng gặp nhiều điểm nghẽn làm chậm tiến độ đầu tư các dự án, chậm tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

CIZIDCO được vinh danh Tốp 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững & Tốp 100 KCN xanh thân thiện với môi trường năm 2023; Doanh nghiệp thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam năm 2022; Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong 3 năm (2021 - 2023) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Công đoàn cơ sở công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023...

Ông Lê Ngọc Thủy - Giám đốc CIZIDCO cho biết, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương cùng sự điều hành quyết liệt của ban lãnh đạo, sự chung sức đồng lòng của toàn công ty trong thực hiện các mục tiêu nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của CIZIDCO đạt và vượt các chỉ tiêu.

Lãnh đạo CIZIDCO luôn xác định phát triển các KCN theo hướng tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường là một xu thế chung để phát triển bền vững. Minh chứng là KCN Bắc Chu Lai có tổng diện tích 361ha, đến nay đã thu hút 29 dự án, trong đó có 9 dự án nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 122,2 triệu USD và 20 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 4.220 tỷ đồng.

Phần lớn dự án có quy mô đầu tư lớn, tạo ra nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng cao như: Linh kiện điện tử CCI Việt Nam, Kính nổi Chu Lai, Phụ gia xây dựng Mapei Việt Nam, Máy phát điện Hữu Toàn Chu Lai, Thủ công mỹ nghệ Vinh Gia… và gần đây là dự án sản xuất nam châm từ tính của SGI với tổng vốn đầu tư 39,3 triệu USD. Khoảng 5.200 lao động được giải quyết việc làm ổn định.

KCN Tam Thăng với tổng diện tích 197ha, đến nay đã thu hút được 23 dự án (19 dự án FDI - 746 triệu USD và 4 dự án trong nước - 352 tỷ đồng), tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Phần lớn doanh nghiệp trong KCN là nhà đầu tư Hàn Quốc, Đức, HongKong.

Đặc biệt có 2 tập đoàn lớn đầu tư tại đây: Panko (dệt may) và Hyosung (phụ trợ ô tô). Khoảng 12.200 lao động có việc làm ổn định. Riêng KCN Tam Thăng mở rộng đang trong giai đoạn đầu tư. Lũy kế đến nay, các KCN trên đã thu hút được 52 dự án đầu tư trong nước và FDI với tổng vốn trong nước đăng ký 4.572 tỷ đồng và tổng vốn FDI hơn 868 triệu USD.

Kết quả năm 2023, CIZIDCO ước thực hiện tổng doanh thu 121 tỷ đồng, đạt hơn 123% kế hoạch năm, tăng gần 28% so năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước 13,5 tỷ đồng, đạt 132%. Lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, đạt gần 154%, bằng 197% so năm 2022.

Thu nhập bình quân của lao động đạt 17,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 116% so năm 2022. Công ty đóng góp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN hơn 2,6 tỷ đồng, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 5,9 tỷ đồng, bằng 142% so năm 2022.

“Trên cơ sở nền tảng đạt được qua các năm trước, với sự quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, năm 2024 CIZIDCO sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những lợi thế có được, từng bước khắc phục những hạn chế và khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024” - ông Lê Ngọc Thủy nói.