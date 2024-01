Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

(QNO) - Sáng nay 13/1, Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giám đốc Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam tặng hoa cảm ơn đại diện các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính sách, sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: N.Đ

Phát huy mặt thuận lợi, đoàn kết thống nhất, nỗ lực của cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên, Công ty CP In – Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, thực hiện vượt so các chỉ tiêu so với kế hoạch của cả năm 2023 và so với cùng kỳ.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, theo bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giám đốc Công ty CP In – Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam, tổng doanh thu năm 2023 thực hiện đạt gần 41,7 tỷ đồng (tỷ lệ 112,6%); lợi nhuận gần 2,6 tỷ đồng (tỷ lệ 108,2%); thu nhập bình của người lao động 11,5 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch 8 triệu đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 143,7%); nộp thuế hơn 3,2 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 138,6%) và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện 416,6 triệu đồng.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ trao tặng Giấy khen của Chi bộ Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.Đ

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ công nhận Chi bộ Công ty CP In – phát hành sách & thiết bị trường học Quảng Nam là 1 trong 6 chi, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ công nhận Công đoàn Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, Thành đoàn Tam Kỳ công nhận Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của tập thể lãnh đạo, người lao động công ty. Đồng thời tin tưởng, cán bộ lãnh đạo quản lý, người lao động công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024...