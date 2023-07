Đà Nẵng nỗ lực lớn mới đạt tăng trưởng 7% năm 2023

GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng - thành phố đầu tàu miền Trung ước tăng 3,74% so cùng kỳ năm 2022, với mức tăng trưởng này Đà Nẵng phải nỗ lực vượt bậc mới đạt mục tiêu tăng trưởng 7% năm 2023.

Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố ước tăng 3,74% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,22% so cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 6,15%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,4%. Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,6%.

Quy mô nền kinh tế Đà Nẵng theo giá hiện hành ước đạt hơn 64.784 tỷ đồng (mở rộng hơn 5.318 tỷ đồng so cùng kỳ 2022), xếp thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương, 6/8 tỉnh thành phố vùng duyên hải miền Trung. Đà Nẵng xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP; 17/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến 20/6 đạt 9.679 tỷ đồng, giảm 25,3% so cùng kỳ 2022. Tổng chi ngân sách nhà nước đến 20/6 đạt 13.121 tỷ đồng, tăng 7,5% so cùng kỳ 2022, trong đó chi đầu tư phát triển 5.160 tỷ đồng và chi thường xuyên 7.941 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua Đà Nẵng có 2.103 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký đạt 9.185 tỷ đồng (so cùng kỳ năm 2022 giảm 11% về số lượng và giảm 30,4% vốn đăng ký); trong khi số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng hơn 3.217 doanh nghiệp.

Mặt khác, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội địa bàn Đà Nẵng ước đạt 13.783 tỷ đồng (giảm gần 24% so cùng kỳ 2022). Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt hơn 4.003 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước đạt 8.300 tỷ đồng (giảm 28%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.691 tỷ đồng (giảm 40,2% so cùng kỳ 2022).

Rõ ràng, với mức tăng 3,74% của 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng cần phải vượt qua nhiều thách thức mới đạt mục tiêu theo kế hoạch là tăng trưởng 7% năm 2023. Trong bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay, kinh tế 6 tháng cuối năm của Đà Nẵng còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng chắc chắn sẽ cải thiện hơn so với 6 tháng đầu năm.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nói: “Để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, các cấp, các ngành cần tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới. Kịp thời ứng phó với tình huống phát sinh, tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội”.