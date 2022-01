Đảng ủy PC Quảng Nam lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

(QNO) - Ngày 13.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ (phải) trao tặng giấy khen cho Đảng ủy PC Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021”. Ảnh: VIỆT HẢO

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, năm 2021, bám sát chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển”, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là điện thương phẩm thực hiện hơn 2.228 triệu kWh, tăng 11,12%; tổn thất điện năng thấp hơn 0,24% so với năm 2020.

Tranh thủ nguồn vốn hơn 347 tỷ đồng của cấp trên đầu tư, PC Quảng Nam triển khai xây dựng và hoàn thành đóng điện 131 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới mở rộng lưới điện Quảng Nam. Qua đó góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cung cấp điện, các chỉ tiêu về độ tin cậy, tổn thất điện năng; đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

PC Quảng Nam cũng thực hiện tốt an toàn phòng chống dịch Covid-19 và an toàn sản suất; hoàn thành nghĩa vụ thuế với địa phương; giữ vững công tác quốc phòng - an ninh. Năm 2021 phát triển mới 12 đảng viên.

Tại hội nghị, Thành ủy Tam Kỳ trao tặng giấy khen Đảng ủy PC Quảng Nam về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và 4 đảng viên về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021).