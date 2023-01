Dấu ấn kinh tế Nông Sơn

Mặc dù đối diện khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, nhưng năm 2022 kinh tế Nông Sơn vẫn tạo được dấu ấn, góp phần nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững.

Kinh tế tăng trưởng khá

Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho hay, năm 2022 thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhưng nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên kết quả mang lại khả quan.

Trong 2 vụ đông xuân và hè thu năm 2022, nông dân trên địa bàn gieo trồng hơn 2.327ha cây lương thực có hạt và tổng sản lượng đạt 13.007 tấn, tăng 3,68% so với mục tiêu đề ra và tăng gần 24,7% so với năm 2021.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nông Sơn đạt hơn 83,5 tỷ đồng, đạt 132,4% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó, số thu do huyện quản lý hơn 20,5 tỷ đồng. Trong năm qua, toàn huyện có thêm 62 hộ thoát nghèo, đạt 413% kế hoạch đề ra.

Năm 2023, Nông Sơn đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu, gồm: tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng từ 9 - 11% so với năm 2022; thu ngân sách do huyện quản lý đạt hơn 14,5 tỷ đồng (tăng 18,3% so với kế hoạch tỉnh giao); tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 250 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 200 lao động; giảm 10 hộ nghèo (theo chuẩn mới)...