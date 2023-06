Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng giảm hơn 8%

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 513 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2022; số vốn đăng ký đạt gần 3.136 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 6 tỷ đồng.

Năm tháng đầu năm, có 250 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 39,17% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 161 doanh nghiệp). Cùng thời gian này, có 62 doanh nghiệp giải thể, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 30 doanh nghiệp); có 674 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 8,7% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 54 doanh nghiệp).

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp phép cho 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.382 tỷ đồng. Như vậy hiện có hơn 900 dự án trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 240 nghìn tỷ đồng. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 194 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ USD.

Song song với việc thu hút đầu tư, công tác rà soát, hậu kiểm sau cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được quan tâm, tăng cường, góp phần giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực triển khai dự án.