Giải quyết dứt điểm vướng mắc của doanh nghiệp

Hôm qua 7.7, tại buổi tiếp doanh nghiệp (DN) định kỳ tháng 7.2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc giải quyết dứt điểm vướng mắc của DN, chia sẻ một phần khó khăn với DN.

Doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh vào cuộc xử lý những khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: D.L

Buổi tiếp DN định kỳ tháng 7.2021 có 3 DN đề nghị UBND tỉnh vào cuộc xử lý, giải quyết hỗ trợ DN. Công ty CP Qudos Hội An kiến nghị giải quyết khó khăn đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos. Ngày 8.11.2018, Công ty CP Qudos Hội An (Việt Nam) đã được Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT, Phòng TN-MT TP.Hội An, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hội An, UBND phường Cẩm An bàn giao đất dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos do Công ty CP Qudos Hội An làm chủ đầu tư.

Các bên đã thống nhất bàn giao diện tích đất sạch, còn lại diện tích 2 hộ có đất ở là ông Đinh Trông và bà Lê Thị Đờn trong phạm vi ranh giới dự án chưa được bồi thường nên chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Trần Thiên Châu - Tổng Giám đốc Công ty CP Qudos Hội An, cho biết: “Công ty đã nộp tiền thuê đất hằng năm theo thông báo của Cục Thuế Quảng Nam đến nay là hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện DN vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos do chưa xác định ranh giới 2 hộ ông Đinh Trông và bà Lê Thị Đờn trên thực địa dự án”.

Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An với dự án khu đô thị thương mai - dịch vụ Bắc Hội An đang gặp khó khăn về việc quyết toán bồi thường để thực hiện khấu trừ tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. DN trên đã nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất hằng năm theo thông báo của Cục Thuế Quảng Nam đến nay là hơn 389 tỷ đồng.

DN đã ứng kinh phí bồi thường sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất và cơ quan tài chính ghi thu - ghi chi theo đúng quy định. Tuy nhiên, để thực hiện được việc ghi thu - ghi chi thì trước mắt phải được duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo các quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Để giải quyết được vấn đề về khấu trừ nguồn vốn, nhà đầu tư bỏ ra thực hiện bồi thường từ năm 2004 (của chủ đầu tư cũ chuyển sang) và năm 2014 (Công ty Bắc Hội An), công ty trên đã đề nghị cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán bồi thường nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ môi trường Vũ Long, dự án trang trại chăn nuôi Dương Quyển (tại xã Tam Vinh, Phú Ninh) trong quá trình thi công, san lấp mặt bằng phát sinh lượng đất dư thừa, nên DN xin được tận thu. Tuy nhiên, quy định không cho phép khai thác đất san lấp, xây dựng công trình trong phạm vi các dự án trang trại, cải tạo đất.

Đến nay, dự án của DN này vẫn chưa triển khai được vì không giải phóng được đất dư thừa, nên tiến độ thực hiện dự án bị quá thời hạn theo giấy phép. DN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo về việc giải phóng lượng đất dư thừa theo phương án nào hợp lý nhất và cho phép DN giãn tiến độ thực hiện dự án trong 21 tháng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc xử lý dứt điểm các vướng mắc. Đối với dự án khu đô thị thương mai - dịch vụ Bắc Hội An, yêu cầu việc quyết toán kinh phí bồi thường là bắt buộc, là trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn nên phải thực hiện dứt điểm, không kéo dài thêm gây khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu đến ngày 30.7 phải giải quyết dứt điểm vụ việc của dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Bắc Hội An. Trong quá trình giải quyết, đến ngày 15.7, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lại thông tin tiến độ giải quyết vụ việc; đồng thời Cục Thuế Quảng Nam giãn cưỡng chế thuế qua tháng 8.2021 để DN giải quyết vụ việc.

Đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng UBND TP.Hội An phải có trách nhiệm tiến hành đo đạc lại diện tích thực tế của 2 hộ còn vướng, trong tháng 7.2021 phải hoàn thiện hồ sơ gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để giải quyết theo quy định. Đối với dự án trang trại chăn nuôi Dương Quyết, yêu cầu Sở Kế hoạch - đầu tư gia hạn thời gian thực hiện dự án cho DN. Trong thời gian đó, UBND tỉnh giao Sở TN-MT phối hợp với UBND huyện Phú Ninh giải quyết lượng đất dư thừa theo phương án phù hợp nhất để DN thực hiện dự án.