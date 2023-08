Giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện

(QNO) - Sáng 22/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án điện đầu tư trên địa bàn Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với EVNCPC. Ảnh: VIỆT HẢO

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Quảng Nam với tốc độ tăng trưởng phụ tải bình quân 10,6%/năm, EVNCPC đang triển khai các dự án: đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An, trạm biến áp 110kV Tiên Phước, trạm biến áp 110kV Đông Giang, cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố (dự án KfW3.2 Quảng Nam), đường dây 110kV Duy Xuyên - Tam Thăng, trạm biến áp 110kV Trường Hải.

Trong đó, một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Chậm nhất là dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An khởi công vào tháng 5/2020 nhưng đến nay vẫn còn 2,26km chưa kéo dây thuộc địa bàn phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà (TP.Hội An). Lý do là một số hộ dân cản trở về hành lang tuyến, một số hộ không thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và số hộ khác có đất ảnh hưởng móng trụ đường dây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án trạm biến áp 110kV Tiên Phước cũng gặp tình trạng tương tự.

Dự án trạm biến áp 110kV Đông Giang đang vướng quy định pháp luật về đất rừng. Đối với dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế KfW3.2 Quảng Nam, tuy đã triển khai 2 năm nhưng đến nay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành phê duyệt (riêng Tam Kỳ chỉ mới phê duyệt đợt 1 phần cây cối và vật kiến trúc).

Qua trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất với đề xuất đến ngày 10/9/2023, TP.Hội An và chủ đầu tư trình UBND tỉnh phương án triển khai thi công kéo dây dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An tại đoạn 2,26km cuối cùng, trên cơ sở giải quyết bồi thường, hỗ trợ các hộ dân một cách hợp lý, hợp tình.

Các dự án điện còn lại, các sở, ngành, địa phương liên quan có phương án giải quyết vướng mắc cụ thể, đảm bảo cho thực hiện đúng tiến độ công trình đã đề ra.

Ông Hồ Quang Bửu lưu ý, các dự án lưới điện EVNCPC đang triển khai tại Quảng Nam mang tính cấp thiết, là sự ưu tiên đầu tư theo yêu cầu của tỉnh. Việc thực hiện đúng tiến độ các dự án này nhằm bảo đảm cấp điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, EVNCPC quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn Quảng Nam thông qua huy động nguồn vốn từ nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư với tổng vốn 2.133 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 với 3.559 tỷ đồng (năm 2022 đầu tư 435 tỷ đồng, năm 2023 gần 990 tỷ đồng).