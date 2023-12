Gian nan phòng chống gian lận thương mại

(QNO) - Năm 2023, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, xử lý hơn 1.800 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 211 tỷ đồng, khởi tố hình sự 227 đối tượng... Dù vậy tình hình gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng lậu trên địa bàn tỉnh vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Diễn biến phức tạp

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả năm 2023 tại cuộc họp tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam) vừa diễn ra sáng nay 27/12, ông Lương Viết Tịnh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam khẳng định, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, các hàng hóa có nhiều chuyển biến phức tạp, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng lợi dụng thời tiết, đặc điểm địa hình, sự sơ hở của các lực lượng chức năng tập kết hàng hóa vận chuyển hoặc thuê vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Không ít trường hợp lợi dụng sự thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để gian lận, khai báo gian dối nhằm qua mắt cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục… để buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, tiền tệ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Gian lận thương mại cũng diễn ra ở hầu hết địa bàn, địa phương trong tỉnh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hết hạn sử dụng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... Mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm các chất ma túy, pháo nổ, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, lâm sản, đường cát, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mỹ phẩm, đồ điện tử, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, hàng gia dụng...

Năm 2023, các đơn vị, lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra phát hiện, bắt giữ 1.825 vụ việc (tăng 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 100 vụ). Cụ thể, đã phát hiện, bắt giữ 320 vụ việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (giảm 28,89% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 130 vụ) và 1.480 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 16,96% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 215 vụ), 22 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (tăng 214,29% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 13 vụ).

Xử lý vi phạm hành chính 1.652 vụ (tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng tăng 188 vụ), thu nộp ngân sách nhà nước hơn 211 tỷ đồng (giảm 43,61% so với cùng kỳ, tương ứng giảm trên 136 tỷ đồng). Khởi tố hình sự 150 vụ với 227 đối tượng.