Hiệp Đức cần tập trung cơ cấu hiệu quả nền kinh tế

(QNO) - Ngày 19.1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (30.4.1972 – 30.4.2022) và một số nội dung quan trọng khác theo Thông báo số 253 (ngày 26.10.2021) của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức ngày 19.1. Ảnh: S.A

Diện mạo nhiều làng quê của Hiệp Đức thực sự khởi sắc. Ảnh: S.A

Nhiều lao động nông thôn ở Hiệp Đức có việc làm ổn định tại các cơ sở may công nghiệp. Ảnh: S.A

Trồng rừng nguyên liệu theo phương thức hàng hóa là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ ở Hiệp Đức. Ảnh: S.A

Người dân Hiệp Đức tích cực tham gia xây dựng mô hình vườn mẫu trong chương trình nông thôn mới. Ảnh: S.A

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến phức tạp nhưng năm 2021 các lĩnh vực kinh tế của địa phương vẫn có bước chuyển biến tích cực.Theo đó, trong năm qua, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện đạt gần 523 tỷ đồng, tăng 1,06% so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 535,1 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 252,8 tỷ đồng (tăng 2,91% so với năm 2020). Đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 7,39%, giảm 1,44% so với năm 2020...Theo dự kiến, ngày 28.4.2022, huyện Hiệp Đức sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (30.4.1972 – 30.4.2022). Dịp này, địa phương sẽ khởi công xây dựng 2 công trình trọng điểm, gồm cầu Tân Bình, đường tránh quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình và đường bao từ ngã 3 Già Ban (thị trấn Tân Bình) đến trung tâm xã Quế Lưu. Cùng lúc, huyện sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ...Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ và nhân dân Hiệp Đức trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. Đồng thời, đề nghị huyện thời gian tới cần tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng lấy công nghiệp chế biến nông - lâm nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Huy động và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 5 cho thị trấn Tân Bình.Đồng chí Lê Văn Dũng cũng yêu cầu huyện Hiệp Đức phải tích cực phối hợp với các sở, ban ngành để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương và các hoạt động nhân sự kiện quan trọng này...