Hội An thu nhập bình quân đầu người năm 2021 giảm hơn 4 triệu đồng

(QNO) - Sáng nay 16.12, HĐND TP.Hội An khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ ba nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Q.T

Do chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của Hội An không đạt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu không đạt như tổng giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, tổng thu - chi ngân sách, tổng lượt khách lưu trú - tham quan…

Dịch bệnh Covid-19 khiến đời sống người dân Hội An vô cùng chật vật. Ảnh: Q.T

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất kinh tế trên địa bàn thành phố ước đạt 3.856 tỷ đồng (bằng 80,3% so với cùng kỳ năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,16 triệu đồng (giảm hơn 4 triệu đồng so với năm 2020). Tổng lượt khách đến Hội An đạt 158 nghìn lượt, doanh thu du lịch chỉ đạt khoảng 135 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, Hội An đã tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 xã đảo Tân Hiệp, ban hành phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài, thông qua đề cương chi tiết Đề án bảo vệ môi trường TP.Hội An giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đến giữa tháng 12.2021, tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19 đã đạt xấp xỉ 95%.

Trong năm 2021 Hội An đã tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 xã đảo Tân Hiệp. Ảnh: Q.T

Kỳ họp báo cáo công tác đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; đề án “Phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Năm 2022, Hội An đặt mục tiêu đón khoảng 400 nghìn lượt khách du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng. Thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, nhất là mũi nhọn kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành việc lập và trình phê duyệt Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.