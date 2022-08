Hơn 300 sản phẩm tham gia Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng

(QNO) – Tối nay 4.8, tại TP.Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện Ngày hội sản phẩm Quảng Nam 2022. Sự kiện là sự kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại với du lịch và đầu tư hướng đến mục tiêu thiết lập các điểm tiêu thụ sản phẩm nông sản Quảng Nam tại một số tỉnh, thành phố trong nước, nhất là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại TP.Đà Nẵng thu hút hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP đến từ hơn 50 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thế toàn tỉnh tham gia.

Ngoài ra, còn có 25/268 sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao đến từ các làng nghề nổi tiếng như gốm men Thanh Hà, lồng đèn Hội An, nước mắm Duy Trinh, trầm hương Nông Sơn, thổ cẩm Cơ Tu (Đông Giang, Tây Giang)… cũng tham gia sự kiện. Tất cả được giới thiệu, bày bán trong một gian hàng chung diện tích 450m2

[VIDEO] - Hơn 300 sản phẩm nông sản Quảng Nam được trưng bày tại ngày hội

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, thời gian qua, các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam có bước phát triển tích cực. Nhiều sản phẩm được khẳng định giá trị thương hiệu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản.