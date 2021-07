Khu đô thị vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2: Thống nhất kéo dài thời gian hoàn thành dự án đến năm 2022

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa thống nhất cho phép kéo dài thời gian hoàn thành, nghiệm thu 2 dự án khu đô thị vịnh An Hòa 1 và vịnh An Hòa 2 (Núi Thành).

Phối cảnh tổng quan dự án vịnh An Hòa.

Cụ thể, gia hạn dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2 tại 2 xã Tam Hiệp, Tam Giang đến hết quý I.2022 do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Còn dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 1 sẽ được gia hạn đến hết quý II.2022. Cả 2 dự án đều do Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An (thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An tích cực phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành, nghiệm thu, khai thác các dự án đảm bảo đúng thời gian được gia hạn nêu trên.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường; Ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An trong quá trình triển khai thực hiện dự án.