Kịp thời xử lý sự cố điện do sạt lở ở miền núi

(QNO) - Ngành điện lực kịp thời xử lý các sự cố điện do sạt lở ở miền núi Bắc Trà My và Tây Giang.

Sạt lở làm sập nhà dân và ngã cột điện đôi trung thế tại thị trấn Trà My vào sáng 18.11. Ảnh: QUANG LỘC

Khoảng 8 giờ sáng 18.11, khu vực đồi phía sau nhà ông Trần Hữu Phước (thị trấn Trà My, Bắc Trà My) bị sạt lở, gây sập nhà ông Phước và làm ngã đổ cột điện 35kV cấp điện cho Nam Trà My (Báo Quảng Nam đã phản ảnh). Vụ sạt lở không gây thiệt hại nghiêm trọng về người nhưng cột điện ngã đổ làm mất điện diện rộng toàn Nam Trà My.

Điện lực Trà My nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực xử lý sự cố. Ngành điện thực hiện phương án móc vòng lưới điện, cấp điện lại cho gần 5.600 khách hàng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đơn vị cũng nhờ hỗ trợ phương tiện xe múc, xe cẩu kịp thời xử lý cột điện bị ngã, sớm giải tỏa ách tắc giao thông.

Tại biên giới Tây Giang, trước đó ít ngày cũng xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông và ngã đổ cột điện làm mất điện khu vực thôn Chà Nốc, xã Ch’Ơm. Lực lượng xung kích của Điện lực Đông Giang cùng với Phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã lội suối tiếp cận hiện trường. Qua gần 3 ngày đêm nỗ lực làm việc đã đóng điện trở lại cho 69 hộ dân thôn Chà Nốc.