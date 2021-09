Mì ăn liền Hảo Hảo tại Việt Nam không chứa chất gây ung thư Ethylene Oxide

(QNO) - Bộ Công Thương đã rà soát lại các kết quả kiểm tra, hậu kiểm đã tiến hành từ giai đoạn 2019 đến nay đối với các sản phẩm tương tự của Acecook Việt Nam. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về An toàn thực phẩm.

Một phần dây chuyền sản xuất mì ăn liền Hảo Hảo.

Không tìm thấy thành phần Ethylene Oxide trong mì ăn liền Hảo Hảo

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã khẩn trương, tích cực điều tra nguyên nhân phát sinh trong sản phẩm và đã có 02 báo cáo gửi Bộ Công Thương vào ngày 28/8 và ngày 10/9/2021. Theo đó, Công ty đã tiến hành rà soát toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và lấy mẫu một số sản phẩm để tiến hành phân tích đối với chỉ tiêu EO tại đơn vị kiểm nghiệm là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, một tập đoàn khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm, có mạng lưới hơn 1000 công ty độc lập tại hơn 50 quốc gia và vận hành hơn 900 phòng thí nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm của đơn vị kiểm nghiệm cho thấy, sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay tại thị trường nội địa đều không có thành phần Ethylene Oxide.

Cũng theo đại diện của Bộ Công Thương, song song với việc doanh nghiệp tự báo cáo thì Bộ cũng yêu cầu Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra quy trình sản xuất và việc tuân thủ các quy định về thực phẩm của Acecook Việt Nam. Kết quả kiểm tra từ Ban quản lý An toàn thực phẩm cũng cho thấy doanh nghiệp này đang tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Từ những kết quả trên có thể cho thấy, các sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay đang lưu hành tại thị trường Việt Nam vẫn có chất lượng đảm bảo và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam.

“Với tư cách là một doanh nghiệp Nhật Bản và gần 30 năm kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam, một lần nữa, chúng tôi khẳng định sản phẩm “Hảo Hảo tôm chua cay” và các sản phẩm khác của Acecook Việt Nam đang tiêu thụ tại thị trường nội địa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn theo quy định pháp luật của Việt Nam, đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng” lãnh đạo Công ty CP Acecook Việt Nam nhấn mạnh.

Mì ăn liền Hảo Hảo đang được sản phẩm theo công nghệ Nhật Bản

Để đảm bảo chất lượng và mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng, xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất của Acecook Việt Nam luôn được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, đáp ứng các tiêu chí của nguyên tắc an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm HACCP, tiêu chuẩn BRC Global Standard for Food Safety, tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng và an toàn thực phẩm IFS Food và tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.

Đặc biệt, trước khi được đóng thùng để đưa tới tay người tiêu dùng, từng gói mì còn phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra khắt khe của máy dò kim loại, máy cân trọng lượng và máy rà soát dị vật X-ray. Những gói mì không đạt chuẩn sẽ bị loại khỏi quy trình.

Có lẽ chính vì sự chăm chút với từng gói mì như vậy cùng với hương vị đặc trưng mà suốt bao năm qua Hảo Hảo vẫn là loại mì “quốc dân” được mọi người yêu thích.