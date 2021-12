Một năm chật vật của Hội An

Ngày mai 16.12, HĐND TP.Hội An khai mạc kỳ họp cuối năm. Theo các dự thảo báo cáo đánh giá, Hội An đã trải qua năm thứ hai liên tiếp hứng chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, thậm chí năm nay còn chật vật hơn năm 2020 bởi kinh tế du lịch hầu như “đóng băng”.

Trong một số thời điểm dịch bệnh lắng xuống, Hội An đã nỗ lực tổ chức các hoạt động kích cầu để duy trì sắc thái của đô thị du lịch. Ảnh: Q.T

Khoảng từ tháng 5.2021 đến nay, hoạt động du lịch ở TP.Hội An hầu như ngưng trệ, kể cả du lịch nội địa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân trên địa bàn thành phố. Số liệu cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Hội An năm 2021 hơn 37 triệu đồng, thậm chí còn nhỉnh hơn khu vực thành thị chưa đến 36 triệu đồng.

Số liệu từ Chi cục Thống kê TP.Hội An, trong năm 2021, tổng lượt khách mua vé tham quan khu di sản là 34.720 lượt; tổng lượt khách lưu trú là 93.500 lượt. Tổng thu ngân sách của Hội An năm 2021 ước đạt hơn 1.485 tỷ đồng (năm 2020 đạt 1.461 tỷ đồng, năm 2019 đạt khoảng 2.234 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 36,1 triệu đồng (năm 2020 khoảng 40 triệu đồng, năm 2019 gần 54 triệu đồng).

Theo ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An, nhiều năm qua du lịch - dịch vụ - thương mại luôn là ngành kinh tế mũi nhọn nên dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến kinh tế thành phố, nhiều chỉ số kinh tế sút giảm rất sâu. Doanh số từ du lịch - dịch vụ - thương mại giảm sâu khiến đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Du lịch “đóng băng”, số lượng du khách ít ỏi khiến hệ thống hơn 800 cơ sở lưu trú tại địa phương điêu đứng. Công suất sử dụng phòng bình quân chỉ đạt 3,5% trong khi những năm chưa có dịch Covid-19 luôn đạt trên dưới 50%.

Tại làng rau Trà Quế chỉ có 6 khách quốc tế mua vé tham quan, ở làng gốm Thanh Hà chỉ bán được 2 vé cho khách quốc tế, còn làng mộc Cẩm Kim và rừng dừa Bảy Mẫu thậm chí không có khách.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & Villas (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) cho hay: “Từ giữa năm nay rất nhiều homestay và villa ở Hội An đều xin tạm dừng hoạt động, chỉ có một khoảng thời gian hồi đầu năm chúng tôi cố gắng đón khách theo kiểu được chăng hay chớ”.

Để cố gắng vực dậy, giữ được sắc thái của đô thị du lịch, ở một số thời điểm dịch bệnh lắng xuống, Hội An liên tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện kích cầu để lại ấn tượng như “Thức giấc Hội An”, “Hội An show - tri ân”, “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Quảng Nam 2021”… và mở cửa tham quan các điểm đến do nhà nước quản lý từ ngày 15.11 vừa qua. Thành phố cũng có nhiều điểm sáng trong hành động tạo lập nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, Cù Lao Chàm được công nhận khu du lịch cấp tỉnh; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch - dịch vụ tại bến Cửa Đại; đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Hà; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Hội An trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đến năm 2022; ban hành phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2025…

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, kỳ họp HĐND thành phố cuối năm nay sẽ xem xét thông qua Đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đề án này có nhiều định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới để thích ứng với đại dịch Covid-19 cũng như thực hiện đồng bộ theo kế hoạch phát triển du lịch xanh của UBND tỉnh.