Năm 2023, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của huyện Tiên Phước ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 13%

(QNO) - Sáng nay 14/12, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tiên Phước có 13/14 xã về đích nông thôn mới. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của Tiên Phước đạt hơn 808 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 22.200 tấn, vượt 12% kế hoạch. Người dân chuyển đổi gần 23ha ruộng một vụ kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng cạn.

Tiên Phước đã thẩm định 373 hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với tổng số tiền hỗ trợ gần 8 tỷ đồng. Toàn huyện có 450 vườn xanh - sạch đẹp - hiệu quả, 15 trang trại trồng trọt đạt tiêu chí.

Huyện đạt tổng cộng 258 tiêu chí nông thôn mới, bình quân hơn 18,4 tiêu chí/xã. Có13/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Người dân Tiên Phước được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt gần 2.160 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 13%. Trong năm có thêm 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 41/45 trường.

Toàn huyện giảm 75 hộ nghèo và 56 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97,7% dân số, vượt 0,28% so với chỉ tiêu nghị quyết. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Phước cũng thực hiện thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.