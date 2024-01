Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam cho vay đạt hơn 1.970 tỷ đồng

(QNO) - Sáng nay 27/1, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam được tổ chức vào sáng nay 27/1. Ảnh; D.L

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đạt hơn 1.970 tỷ đồng, với 36.351 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, nhà ở xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt hơn 7.400 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 15% so với đầu năm). Doanh số thu nợ của ngân hàng hơn 1.005 tỷ đồng (bằng 51% doanh số cho vay); tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 12,6 tỷ đồng (tỷ lệ 0,17% trên tổng dư nợ). Điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt loại tốt với 99.64 điểm.

Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam Lê Hùng Lam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: D.L

Hiện nay, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam ủy thác hoạt động của các tổ tiết kiệm & vay vốn qua 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tỉnh, tổng dư nợ ủy thác đạt hơn 7.379 tỷ đồng (chiếm 99,72% tổng dư nợ), với 3.408 tổ tiết kiệm & vay vốn.

Các hoạt động chăm lo đời sống người lao động thuộc chi nhánh đảm bảo. Ảnh: D.L

Các chế độ dành cho người lao động được ngân hàng quan tâm thực hiện đầy đủ, có 11 cán bộ được chi trả các chế độ thai sản, trợ cấp ốm đau, hưu trí... với số tiền hơn 304 triệu đồng; trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã chung tay thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh phát động như "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Ngân hàng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội 594 triệu đồng, gồm các hoạt động chăm lo an sinh với xã kết nghĩa Trà Vân (Nam Trà My), thăm các trung tâm xã hội, hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...