Nam Giang đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(QNO) - Sáng nay 5/1, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Mô hình trồng sâm bảy lá ở xã Chơ Chun (Nam Giang) góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: VĂN KHANH

Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng huyện Nam Giang đã nỗ lực và hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 13 chỉ tiêu vượt.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 316,2 tỷ đồng, đạt 100,51% kế hoạch và tăng 3,6% so với năm 2022; ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.337 tỷ đồng, đạt 102,05% kế hoạch và tăng 24,5% so với năm 2022. Thu ngân sách nội địa hơn 345,4 tỷ đồng, đạt 105% dự toán huyện giao. Nam Giang giảm 553 hộ nghèo, vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao (390 hộ).

Công tác đối ngoại được duy trì, huyện tổ chức đoàn sang thăm, chúc Tết Bunpimay của Lào tại huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) và trao tặng bò giống cho 20 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; hỗ trợ 50 tấn gạo cho huyện Đắc Chưng trị giá 1 tỷ đồng.