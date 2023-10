Nâng cấp Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam

(QNO) - Qua gần 2 năm vận hành đưa vào sử dụng, Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam đã trở thành địa chỉ giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đến nhiều đối tác, khách hàng.

Sản phẩm trên trang thông tin được bố trí theo từng nhóm hàng với đầy đủ thông tin dễ tìm, dễ liên hệ. Ảnh: V.L

Địa chỉ sản phẩm Quảng Nam

Chính thức khai trương ngày 20/1/2022, Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam tại địa chỉ https://sanpham.quangnam.gov.vn được thiết kế bắt mắt, dễ tìm với các nhóm sản phẩm được phân chia theo từng loại hình, chủng loại khác nhau như nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng; thảo dược, làm đẹp, sức khỏe; vật tư nông nghiệp…

Truy cập trang, người xem dễ dàng biết được thông tin về nhà cung cấp sản phẩm từ địa chỉ, số điện thoại đến quy trình làm ra sản phẩm, kể cả chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin, mở rộng hoạt động, trang thông tin cũng đã tích hợp trên ứng dụng Smart Quảng Nam với các địa chỉ: sanphamquangnam.vn; sanphamquangnam.com; sanphamquangnam.com.vn; sanphamquangnam.net.

Bà Lê Việt Bình Phương - chủ cơ sở yến sào Phương’s House cho biết, việc đăng tải thông tin lên trang khá thuận lợi và hoàn toàn miễn phí. Cơ sở, doanh nghiệp khi đăng ký thành công sẽ được cấp một tài khoản và được bố trí một gian hàng riêng biệt để thuận tiện cho việc cập nhật sản phẩm và điều chỉnh thay đổi các nội dung nếu thấy cần thiết.

“Mặc dù hoạt động mua bán trên trang chưa có nhưng việc trưng bày sản phẩm trên các gian hàng mạng đã giúp cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu thông tin sản phẩm đến khách hàng tiện lợi, rộng rãi hơn” - bà Phương chia sẻ. Gian hàng yến sào Phương’s House trên Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam đang có 6 sản phẩm được trưng bày giới thiệu.

Nhiều sản phẩm Quảng Nam dù có giá trị nhưng vẫn chưa được nhiều khách hàng trong nước biết đến. Ảnh: V.L

Đến nay, trang thông tin sản phẩm đã cập nhật 585 sản phẩm của 127 cơ sở, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh. Theo thống kê, bình quân mỗi tháng khoảng 10 nghìn lượt truy cập.



Bổ sung chức năng mua bán

Thời gian qua việc quảng bá, giới thiệu Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam dù thường xuyên được đẩy mạnh truyền thông trong các sự kiện, hội chợ, xúc tiến thương mại..., tuy nhiên hiệu quả chỉ mới bước đầu.

Theo ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương, nguyên nhân khiến trang thông tin sản phẩm ít được người dân, doanh nghiệp quan tâm do hạn chế về công tác tuyên truyền, chủ yếu do Sở Công Thương thực hiện. Các sở, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá tuyên truyền. Cạnh đó, do mục tiêu ban đầu của trang chủ yếu giới thiệu sản phẩm Quảng Nam, không có chức năng mua, bán nên không thuận lợi như các sàn thương mại điện tử khác khiến doanh nghiệp ít tham gia.

“Sản phẩm Quảng Nam được nhiều tỉnh, thành biết và cũng đã có mặt trên thị trường nhưng quy mô chưa lớn, chưa mạnh. Phải nâng cấp trang hướng tới liên kết với các sàn thương mại điện tử để sản phẩm của trang có thể giao dịch mua bán được” - ông Dự nói.

Ngày 1/4/2023, Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam được Sở Công Thương giao về Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh (thuộc Sở Công Thương) vận hành, khai thác nhằm nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Việc nâng cấp, hoàn thiện chức năng mua bán sẽ giúp thu hút nhiều cơ sở, doanh nghiệp tham gia Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam. Ảnh: V.L

Ông Đinh Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh thông tin, thời gian tới sẽ đẩy mạnh thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên trang. Đồng thời, nâng cấp tích hợp các tính năng liên kết trang với các sàn thương mại điện tử để kết nối doanh nghiệp, người tiêu dùng thực hiện việc mua, bán, kể cả tích hợp chức năng truy xuất nguồn gốc (quét mã QR) sản phẩm, chuyển đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh... Dự kiến, năm 2024 trang sẽ được nâng cấp và có thể giao dịch mua bán được ở trên sàn.