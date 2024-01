Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An đạt doanh số cho vay 123.515 triệu đồng, tăng hơn 7% so với năm 2022

(QNO) - Chiều 26/1/2024, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho biết, tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch trong năm đạt 262 tỷ 407 triệu đồng, tăng 23,42% so với năm 2022, trong đó nguồn vốn ngân sách của thành phố đạt 28 tỷ 603 triệu đồng, tăng 36,75% và đạt 134% kế hoạch giao. Tổng doanh số cho vay đạt 123 tỷ 515 triệu đồng với 1903 người vay vốn, tăng 7,02% so với năm 2022, tập trung vào các chương trình: hỗ trợ tạo việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng dư nợ có 262 tỷ 38 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 23,42% so với năm trước.

Số dư huy động tiết kiệm cả năm là 55 tỷ 176 triệu đồng, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 10,79% so với năm 2022; trong đó ngân hàng đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố huy động tiết kiệm vì người nghèo đạt hơn 11 tỷ đồng, có 4/13 xã phường huy động vượt kế hoạch là Hội Nông dân các xã phường Cẩm Hà, Cẩm Nam, Sơn Phong và Tân An.

Chất lượng hoạt động tín dụng được nâng cao, không có nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,058%. Hoạt động của 116 Tổ Tiết kiệm và vay vốn đều xếp loại tốt, Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp xã và cấp thành phố cũng được xếp loại tốt.

Các tập thể vá cá nhân được UBND thành phố khen thưởng.

Công tác triển khai hoạt động tín dụng tại các xã phường; phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị của thành phố chuyển biến tích cực và đồng bộ. Công tác triển khai cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định với số dư đạt 26 tỷ 102 triệu đồng. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hiệu quả vào công tác xóa hộ nghèo, giảm cận nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tễ - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, sau khi tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An đã phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức đoàn thể của thành phố.