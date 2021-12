Nông Sơn: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 250 tỷ đồng

(QNO) - Ngày 24 và 25.12, HĐND huyện Nông Sơn (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Quảng cảnh kỳ họp. Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2021, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản của Nông Sơn đạt 252 tỷ đồng, tăng 0,82% so với cùng kỳ 2020; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 770 tỷ đồng, tăng 0,96%; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt gần 453 tỷ đồng, tăng 9,04%. Sản lượng cây lương thực có hạt 10.434 tấn. Tổng thu ngân sách do huyện quản lý đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 250 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu, Nông Sơn có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu không đạt.

Cầu mới Nông Sơn hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021. Ảnh: MINH THÔNG

Kỳ họp lần này, HĐND huyện Nông Sơn xem xét thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự toán phân bổ ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách, vốn đầu tư công năm 2022...