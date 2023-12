Núi Thành thu ngân sách giảm hơn 40%

(QNO) - Ngày 20/12, HĐND huyện Núi Thành (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Núi Thành (khóa XII). Ảnh: VĂN PHIN

Năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Núi Thành đạt hơn 41.326 tấn, đạt 103,32% kế hoạch và tăng 9,28% so với năm ngoái; khai thác hải sản đạt 46.150 tấn, bằng 98,97% so với năm ngoái và vượt 0,32% so với kế hoạch.

UBND huyện Núi Thành thực hiện hoàn thành 26/34 chỉ tiêu năm 2023. Địa phương có 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39% so với chuẩn mới.

Núi Thành cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi; đặc biệt lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15/8/1933 - 15/8/2023) và 40 năm thành lập huyện Núi Thành (3/12/1983 - 3/12/2023) để lại ấn tượng sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ngư dân Núi Thành khai thác 46.150 tấn hải sản trong năm 2023. Ảnh: VĂN PHIN

Tuy nhiên, năm 2023 do ảnh hưởng thời kỳ hậu COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động ngành công nghiệp - dịch vụ gặp nhiều khó khăn nên tổng thu ngân sách của Núi Thành chỉ đạt 13.877,8 tỷ đồng, đạt 77,56% so với dự toán tỉnh giao và giảm 40,17% so với năm 2022.

Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện Núi Thành bầu; đồng thời thông qua 10 nghị quyết quan trọng.