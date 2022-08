PC Quảng Nam đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng, giông sét

(QNO) - Mùa nắng nóng, lưới điện luôn có nguy cơ hoạt động trong tình trạng đầy tải do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tăng mạnh, nhất là vào giờ cao điểm. Lưới điện cũng nguy cơ bị sự cố khi giông sét với tần suất và cường độ tăng mạnh. Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tăng cường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong điều kiện thời tiết cực đoan này.

Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng các TBA 110kV trên địa bàn Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành cung cấp điện. Ảnh: LĐCT

Không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV

Thực hiện mục tiêu này, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế PC Quảng Nam đã tăng cường triển khai các công tác vệ sinh bảo dưỡng lưới điện 110kV nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Công tác này thường được đơn vị bố trí vào giờ thấp điểm và ngày nghỉ cuối tuần để hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Vừa qua, Tổ thao tác lưu động Phước Sơn đã vệ sinh bảo dưỡng thiết bị tại trạm biến áp (TBA) 110kV Phước Sơn. TBA này cấp điện cho khu vực huyện Phước Sơn và Hiệp Đức. Tổ đã nỗ lực hoàn thành vệ sinh máy cắt 110kV, các dao cách ly 110kV, siết toàn bộ bulong các kẹp cực đấu nối tại thiết bị ngoài trời, thanh cái 110kV, máy biến áp T1, nhằm đảm bảo vận hành khi phụ tải tăng cao; làm kín các hộp đấu nối rơ le bảo vệ máy biến áp nhằm chống côn trùng, hơi ẩm xâm nhập các tủ bảng gây sự cố thiết bị, kiểm tra xử lý siết chặt các dây tiếp địa kim thu sét, các chống sét van, kiểm tra hệ thống thoát sét của TBA nhằm đảm bảo vận hành trạm trong mùa giông sét.

Hiện nay, từ TBA 110kV Phước Sơn, PC Quảng Nam đã khai thác đưa vào vận hành 4 xuất tuyến 22kV, đồng thời hoàn thành công tác cải tạo, chuyển đấu nối một đường dây từ vận hành cấp 35kV sang vận hành cấp 22kV. Qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng huyện Phước Sơn và khu vực lân cận. Sau hơn một năm TBA 110kV Phước Sơn đưa vào vận hành, cuộc sống người dân khu vực huyện Phước Sơn và Hiệp Đức ngày một phát triển, không còn cảnh lo âu mất điện vào mùa nắng nóng, giông sét và mưa lũ như các năm trước đây.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế cho biết, 7 tháng qua không xảy ra sự cố lưới 110kV.

“Đội luôn chủ động triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với thời tiết cực đoan nhằm giảm thấp nhất ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện. Các tổ thao tác lưu động, các tổ quản lý vận hành đường dây triển khai hoàn thành sớm các công tác bảo trì, bảo dưỡng đường dây và các TBA, thực hiện tốt công tác phát quang hành lang đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh. Toàn đội chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý tình huống bất thường xảy ra nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới điện 110kV " - ông Nguyễn Huy Hoàng thông tin.

Giảm thiệt hại do giông sét

Với mức độ nguy hiểm, bất ngờ, giông sét được xem là "kẻ thù giấu mặt" của hệ thống điện. Ngay cả khi lưới điện đã được đầu tư, cải tạo và phát quang hành lang tuyến triệt để vẫn bị sự cố do giông sét, thiệt hại vô cùng lớn. Song, các phòng ban, đơn vị trực thuộc PC Quảng Nam nỗ lực triển khai phương án phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất sự cố do giông sét.

Gia cố trụ, lắp đặt dây chống sét nhằm ngăn ngừa sự cố do giông sét. Ảnh: Điện lực Duy Xuyên

Điện lực Duy Xuyên quản lý lưới điện trải rộng, trong đó khu vực phía Tây có lưới điện trung áp dài gần 60km đi qua địa bàn phức tạp thường chịu ảnh hưởng giông sét, lốc xoáy với mật độ cao. Đơn vị chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo phương án phòng chống thiên tai. Với phương châm “Mùa lũ gánh khu đông, mùa giông lo khu núi”, từ trước mùa nắng nóng, đơn vị ưu tiên tập trung lo “khu núi” Tây Duy Xuyên, thực hiện các nhiệm vụ phát quang hành lang tuyến, không để các cây cối có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; gia cố lại các nền móng trụ, các điểm sạt lở; bổ sung lắp thu lôi van đường dây, đo đạc và xử lý hệ thống tiếp địa lặp lại đảm bảo trị số theo quy định. Cạnh đó, Điện lực Duy Xuyên chủ động chuẩn bị vật tư thiết bị và nhân lực sẵn sàng xử lý sự cố có thể xảy ra.

Ông Cao Thanh Tuấn, Tổ trưởng Quản lý lưới điện Tây Duy Xuyên chia sẻ: “Vào thời điểm thời tiết chuyển mùa, buổi chiều trời giông lốc, sấm sét nổi lên là anh em quản lý vận hành luôn sẵn sàng theo dõi chặt chẽ tình hình vận hành của lưới điện để kịp thời ứng phó”.

Nhờ làm tốt công tác ứng phó với thời tiết cực đoan giông sét nên trong các tháng 7 và 8, tại khu vực Duy Xuyên dù đã xảy ra 12 lần giông sét nhưng chỉ xảy ra mất điện 2 lần, do sét đánh với dòng điện quá lớn, quá sức chịu đựng của thu lôi.

PC Quảng Nam cho biết, trong tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2022, lưới điện trung áp do đơn vị quản lý có số sự cố giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tỷ lệ sự cố do giông sét cao nhất, chiếm tới 48%, chủ yếu ở khu vực miền núi. Về chỉ tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thời gian mất điện bình quân trên một khách hàng trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2022 giảm 44% so với cùng kỳ.