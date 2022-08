(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) giám sát online đối với các trường hợp công tác có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động ở đường dây điện phân phối.

PC Quảng Nam tăng cường giám sát hiện trường online đối với công tác trên lưới điện. Ảnh: T.L

Theo đó, PC Quảng Nam giám sát online gần 10.000 trường hợp công tác trên lưới điện cao áp và hạ áp (giám sát 2.577 hiện trường công tác trên lưới điện cao áp, 7.383 công tác trên lưới điện hạ áp) và xử lý 420 vị trí nguy hiểm dạng 1, dạng 2; đảm bảo 100% thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động được quản lý sử dụng theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, PC Quảng Nam cũng mở 5 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, sử dụng trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, nhắc nhở người lao động trong đơn vị thực hiện công việc đảm bảo an toàn, kiến nghị cấp trên khắc phục các trường hợp có nguy cơ không đảm bảo bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.