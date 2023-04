Quảng Nam đề nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương hơn 741,3 tỷ đồng

UBND tỉnh vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 với tổng nguồn vốn hơn 741,3 tỷ đồng.

Trong đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ ngành, lĩnh vực và vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát là hơn 91,5 tỷ đồng chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài sang năm 2023; kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được cho phép kéo dài sang năm 2023 tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 69 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là hơn 649,8 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 2023, theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến hết ngày 31/3/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) giải ngân hơn 524,1 tỷ đồng, đạt 6,7% so với kế hoạch vốn được giao, đạt 7,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 124,7 tỷ đồng, đạt 4,1%; nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 399,4 tỷ đồng, đạt 8,4%.

Nguyên nhân kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chậm do sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương có nơi còn thiếu chặt chẽ; đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm; công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc.

Thủ tục đầu tư các dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án, kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn. Các dự án sử dụng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 chỉ giải ngân được 1%; lý do một số dự án đang thực hiện các thủ tục đấu thầu, gặp vướng mắc triển khai thực hiện dự án, đang chờ ý kiến thống nhất về thủ tục xin gia hạn thỏa thuận vay lại dự án...

Được biết, năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công hơn 6.876,7 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương hơn 3.021 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 3.852 tỷ đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hơn 7.778,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2023, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương hơn 7.316 tỷ đồng, đạt 92%.