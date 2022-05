Quảng Nam duy trì nhịp tăng trưởng

Nền kinh tế Quảng Nam tiếp tục duy trì nhịp điệu tăng trưởng. Dự báo sẽ một năm đầy khởi sắc, hoàn thành vượt mức các kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế địa phương. Đây là những vấn đề được đề cập nhiều tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4.2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì vào sáng qua 5.5.

Khánh thành thông xe kỹ thuật cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò ngày 29.4. Ảnh: T.D

Khởi sắc

Lượng khách du lịch đổ về Quảng Nam ngày một đông. Không chỉ tham quan, lưu trú, các dịch vụ ăn uống đã gia tăng mạnh mẽ. Thống kê chỉ trong tháng 4, tổng lượt khách lưu trú ước đạt gần 162 nghìn lượt khách (tăng 53,6% so tháng trước).

Các hãng lữ hành đã đưa hơn 5,3 nghìn lượt khách đến Quảng Nam (gấp 2,2 lần so tháng trước). Con số này đã đưa lượng khách lưu trú 4 tháng qua đạt đến 382 nghìn lượt (tăng 53,4% so cùng kỳ) và khách quốc tế đã quay trở lại, không nhiều nhưng cũng đã có đến gần 8 nghìn lượt khách (tăng 61,5% so cùng kỳ).

“Kinh tế đã hồi phục nhưng để nhìn thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ cần có thời gian. Nền kinh tế phải đặt chất lượng tăng trưởng lên hàng đầu. Các địa phương phải tính toán đến nguồn lực để đầu tư cho các chương trình mục tiêu. Yêu cầu cao nhất giải ngân năm nay phải đạt 100%. Các vướng mắc cần rà soát, chấn chỉnh. Các dự án nào chưa đạt yêu cầu, chưa thể phê duyệt được dự án đầu tư sẽ bị buộc phải điều chuyển vốn, chỉ giao một ít vốn làm thủ tục đầu tư”. (Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 30.4 đến hết ngày 3.5) đã có hơn 200 nghìn lượt khách đến Quảng Nam. Các khách sạn từ 3 đến 5 sao kín phòng.

Khách nghỉ dưỡng từ nước ngoài đã xuất hiện tại địa phương thông qua con đường quá cảnh Singapore. Chỉ cần các quốc gia mở cửa trở lại là lượng khách sẽ đổ về Quảng Nam như những ngày chưa dịch bệnh.

Đây là tín hiệu tích cực cho sự hồi phục của du lịch địa phương khi doanh thu đã đạt 610 tỷ đồng, thu nhập xã hội gần 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng cơ sở lưu trú mở cửa hoạt động trở lại mới chỉ đạt 85%. Số còn lại sẽ đón khách trong những ngày tới.

Dịch bệnh không còn là nỗi lo sợ, ám ảnh doanh nghiệp khi chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 tiếp tục tăng 9,6% so tháng trước (4 tháng tăng 20,2%).

So cùng kỳ, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thuộc về sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 151,3%); sản xuất đồ uống (tăng 13,8%); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 59,6%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 34,6% và sản xuất xe có động cơ tăng 36,4%.

Khách du lịch đến với Quảng Nam ngày càng đông. Trong ảnh: Hội An đã lại trở thành điểm đến ưa thích của du khách. Ảnh: T.D

Dấu hiệu khởi sắc rõ nhất của nền kinh tế dễ nhìn thấy là chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp ước tính tăng gần 11% so thời điểm năm trước, các lĩnh vực nông nghiệp đều đạt con số tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách 4 tháng đạt 53% dự toán năm (tăng 27% so năm nước), trong đó thu nội địa tăng 15%, đạt hơn 51% dự toán.

Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trừ đất, xổ số kiến thiết thì thu nội địa đã đạt 51% dự toán. Các nguồn thu chủ yếu và lớn từ ô tô, thủy điện, rượu, bia, nước giải khát và doanh nghiệp FDI đều đạt và vượt tiến độ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp kèm theo du lịch phục hồi, dự báo ngân sách năm 2022 sẽ vượt thu.

Khoảng trống cần lấp

Ngày 29.4, cầu Ông Điền, với vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, bắc qua sông Cổ Cò đã thông xe kỹ thuật. Cây cầu này nối thông đường Nguyễn Chí Thanh (Hội An) qua cầu Cẩm Kim đến quốc lộ 14H, dự báo sẽ trở thành động lực phát triển cho cả 3 vùng Hội An - Điện Bàn - Duy Xuyên. Nguồn lực lớn từ đầu tư công đã đổ vào nền kinh tế. Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ mới có thể phê duyệt dự án đầu tư khoảng 30 dự án và tổng vốn phân bổ chỉ đạt 89% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT, sau 4 tháng, chỉ giải ngân hơn 853 tỷ đồng, đạt 18,2%, thấp hơn tỷ lệ bình quân cả nước (18,8%). “Tại sao đã chuẩn bị đủ các thủ tục, từ danh mục đến thời gian mà các dự án không thể đạt được tiến độ phê duyệt, không thể giải ngân tốt. Đối với 53 dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2022 còn lại sẽ tính toán đến việc bố trí, phân bổ vốn phù hợp, không thể để đọng vốn” - ông Thử nói.

Đầu tư tư nhân cũng chưa có dấu hiệu tăng trưởng như ước định. Trong 4 tháng qua chỉ mới cấp phép 19 dự án (3 FDI và 16 dự án đầu tư nội địa). Chỉ có thêm 134 doanh nghiệp gia nhập thị trường (giảm 10% so cùng kỳ), vốn đăng ký gần 418 tỷ đồng (giảm 52% so cùng kỳ năm trước) với vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường vẫn không thuyên giảm (tăng 43%), số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 22%.

Nền kinh tế địa phương đã vận hành trở lại bình thường, nhưng để thông suốt, cần những tác động hiệu lực hơn. Kế hoạch phục hồi du lịch, phục hồi kinh tế đã được ban hành sẽ vẫn cần đến nguồn lực cụ thể để thực hiện. Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói, du lịch đã dần hồi phục, nhưng nếu thiếu đề án, cơ chế thì không thể tạo đà phát triển. Không có nguồn lực thì không thể trở thành mũi nhọn được.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, để hoàn thành kế hoạch, không thể trì hoãn việc xác lập cơ sở dữ liệu số, quy hoạch, bổ sung các mỏ, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình đầu tư công…; tháo gỡ các vướng mắc ngành du lịch dù đã hồi phục nhưng vẫn còn quá mong manh.

Không thể mở ồ ạt mà quên đi chất lượng dịch vụ. Gia tăng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp. Hoàn tất cơ sở dữ liệu và thông tin phục vụ thu hút đầu tư đầy đủ, minh bạch và xác định vị thế Quảng Nam qua các hội thảo quy hoạch, nhằm tạo dựng thương hiệu địa phương, thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư từ tư nhân…