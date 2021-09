Sản xuất công nghiệp trong 8 tháng duy trì mức tăng trưởng khá

UBND tỉnh cho biết, trong tháng 8 tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sụt giảm so với những tháng đầu năm, tuy nhiên tính chung 8 tháng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, do một số ngành sản xuất có chỉ số tăng cao ở các tháng đầu năm.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 giảm 7,7% so tháng trước và giảm 15,5% so với tháng cùng kỳ; tuy nhiên tính chung 8 tháng, chỉ số này tăng hơn 14% so cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực chế biến - chế tạo tăng 12%, sản xuất phân phối điện tăng 48,2%, sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 15,6%, riêng công nghiệp khai khoáng giảm 7,2%.

Một số lĩnh vực công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như: dệt tăng 58%, sản xuất đồ uống tăng 23%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng gần 20%, sản xuất sản phẩm từ cao su tăng 14,8%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 14,2%, khai thác than tăng 11,4%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cộng dồn đến cuối tháng 8.2021 giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó chỉ giảm ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức 3,6%; khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,9%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,3%.