Sẽ dừng thực hiện Dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

(QNO) - Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn phối hợp Sở Xây dựng, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam kiểm tra tiến độ thực hiện, vướng mắc của dự án Đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài) lý trình Km2+280-Km2+926.

Cuộc kiểm tra sẽ tính việc thống nhất điểm dừng kỹ thuật, kết thúc hoặc tiếp tục thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ngoài ra, các đơn vị này cần rà soát, ký kết lại quỹ đất thanh toán và kiểm tra, thực hiện thanh toán cho dự án BT theo hình thức ghi thu, ghi chi.

UBND thị xã Điện Bàn, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các dự án đối ứng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Sau 6 năm, Dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vẫn chưa thể hoàn thành

Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, chắc chắn sẽ dừng Dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vì có quá nhiều vướng mắc về hồ sơ, không thể giải phóng mặt bằng được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng yêu cầu Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam phối hợp Sở Tài chính tính toán giá trị quyền sử dụng đất của 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở (Khu đô thị Cồn Tiến, Võng Nhi và Nồi Rang).

Khu đô thị Võng Nhi (Hội An) là 1 trong 3 dự án đô thị sẽ được xác định giá trị để thanh toán bù trừ chênh lệch cho Dự án cầu Đế Võng do Công ty CP Đạt Phương làm nhà đầu tư.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất của 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở này là căn cứ để chính quyền thực hiện thanh toán (ghi thu, ghi chi), xử lý số tiền chênh lệch giữa giá trị Dự án cầu Đế Võng (Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại) đã được quyết toán do Công ty CP Đạt Phương đầu tư.

Dự án Khu đô thị Cồn Tiến (Hội An) là 1 trong 3 dự án đầu tư sẽ được xác định giá trị để thanh toán bù trừ chênh lệch cho Dự án cầu Đế Võng do Công ty CP Đạt Phương đầu tư.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam triển khai xây dựng tuyến đường trục chính khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài) năm 2017, theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Tuy nhiên, sau 6 năm, tuyến đường này vẫn chưa thể hoàn thành.

Ngoài Dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam còn triển khai 3 dự án BT. Đó là dự án tuyến đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607 (Điện Bàn), lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 do Công ty Bách Đạt An làm nhà đầu tư; Dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam (Núi Thành) do Công ty TNHH Xây dựng Chu Lai làm nhà đầu tư và Dự án cầu Đế Võng trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại do Công ty CP Đạt Phương làm nhà đầu tư.