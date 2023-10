Tam Kỳ cương quyết xử lý hành vi bẫy chim trời bằng lưới tàng hình và các hình thức đánh bắt thủy sản tận diệt

(QNO) - Sáng nay 23/10, ông Lê Đình Nho - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ cho biết, UBND TP.Tam Kỳ vừa có văn bản giao Công an TP.Tam Kỳ chỉ đạo Công an các xã Tam Thăng, Tam Phú và phường An Phú khẩn trương điều tra, xác minh các nội dung do báo chí, người dân cung cấp về việc đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời tại khu vực sông Đầm.

Cán bộ phường An Phú thu gom lưới tàng hình các đối tượng giăng bắt chim trời tại khu vực sông Đầm. Ảnh: P.V

UBND TP.Tam Kỳ nhận định, việc đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời tại khu vực sông Đầm không chỉ là những hành vi tận diệt các loại thủy sản, chim trời mà còn là mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của con người, là hành vi bị nghiêm cấm.

Trước đó, ngày 12/10/2023, Báo Quảng Nam điện tử có bài viết “Giăng lưới tàng hình tận diệt chim trời ở sông Đầm" phản ánh tình trạng thời gian gần đây nhiều đối tượng dùng lưới tàng hình để săn bắt chim trời ở sông Đầm (TP.Tam Kỳ) bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây mất cân bằng hệ sinh thái.

Nhằm kịp thời ngăn ngừa việc đánh bắt, bẫy chim, cá tự nhiên bằng các phương pháp tận diệt nêu trên tại khu vực sông Đầm, UBND TP.Tam Kỳ cũng yêu cầu Công an TP.Tam Kỳ chỉ đạo Công an xã Tam Tam Thăng, Tam Phú và phường An Phú bố trí lực lượng, bảo đảm thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý việc xử dụng xung điện để đánh bắt cá, các ngư cụ đánh bắt tận diệt; tháo gỡ, thu hồi lưới giăng bắt chim trời tại khu vực sông Đầm.

Đồng thời tham mưu công tác chỉ đạo, hoạt động của đội công tác liên ngành nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm; thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý vi phạm.

Lực lượng liên ngành TP.Tam Kỳ tịch thu lưới tàng hình giăng bắt chim trời tại sông Đầm. Ảnh: P.V

Đối với UBND các xã, phường nêu trên, UBND TP.Tam Kỳ đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân địa phương nói không với việc đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời.

Các địa phương thành lập tổ dân cư tự quản bảo vệ hệ sinh thái sông Đầm, nhất là tại thôn Vĩnh Bình và Ngọc Mỹ, khối phố An Hà Đông và Ngọc Nam để phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong phục hồi, phát triển hệ sinh thái sông Đầm. Thường xuyên chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái tại địa phương…

Ông Lê Đình Nho - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ chia sẻ, quan điểm chỉ đạo của UBND TP.Tam Kỳ là cương quyết xử lý triệt để các hình thức khai thác mang tính tận diệt, như lưới tàng hình, kích điện, giã cào.

[VIDEO] - Tổ công tác liên ngành TP.Tam Kỳ truy quét tàu giã cào tại khu vực biển xã Tam Thanh và phát hiện, lai dắt phương tiện vi phạm về trụ sở UBND xã xử lý:

Khẳng định quyết tâm nêu trên, UBND TP.Tam Kỳ đã thống nhất tổ chức lực lượng, thành lập Tổ công tác liên ngành về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đánh bắt thủy sản trái phép trên biển, trên sông của thành phố. Với thành phần gồm: Đồn Biên phòng Tam Thanh; UBND và công an các xã, phường; các Phòng Kinh tế, Tư pháp và Công an TP.Tam Kỳ.

Mới đây, Tổ công tác liên ngành thành phố đã ra quân truy quét hoạt động khai thác thủy sản bằng hình thức giã cào tại vùng biển xã Tam Thanh và phát hiện bắt giữ, xử phạt hành chính một trường hợp ở Thăng Bình với số tiền 25 triệu đồng. Đối tượng không chấp hành nên tổ liên ngành thành phố lai dắt phương tiện về UBND xã Tam Thanh để tiến hành xử lý.