Tam Kỳ động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu xuân Nhâm Dần 2022

(QNO) - Lãnh đạo TP.Tam Kỳ vừa đến thăm, động viên ra quân sản xuất đầu năm tại một số doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, Khu công nghiệp Thuận Yên, Công ty CP May Trường Giang và Co.op mart Tam Kỳ với mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Thăm xưởng sản xuất công ty CP Phước Kỳ Nam thuộc Khu công nghiệp Thuận Yên.

Trong khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 nhưng doanh thu kinh doanh của các đơn vị trong năm 2021 đều tăng so với năm 2020, đời sống của công nhân lao động được đảm bảo. Trong đó, Co.op mart Tam Kỳ, Công ty CP May Trường Giang tăng trưởng trên 10%, Công ty CP Phước Kỳ Nam tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020.

Kết quả trên khẳng định sự điều hành linh hoạt của doanh nghiệp, đồng hành hỗ trợ kịp thời và những giải pháp phòng chống dịch hiệu quả của thành phố đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Lãnh đạo Tam Kỳ động viên sản xuất kinh doanh tại Công ty Quang Toàn thuộc Cụm công nghiệp Trường Xuân.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp năm 2022 tiếp tục gặt hái thành công, góp phần quan trọng vào ngân sách thành phố cũng như công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm trên địa bàn. Thành phố cam kết đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh.