Tam Kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Xác định giải pháp trọng tâm

TP.Tam Kỳ đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; trong đó tập trung quyết liệt cho thu ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ đột phá.

Đường N10 đang được tập trung hoàn thiện những phần còn lại. Ảnh: X.P

Đôn đốc thu ngân sách

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng với nỗ lực của toàn thành phố, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Tam Kỳ vẫn có những tín hiệu tích cực ở các lĩnh vực như thu tiền cho thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí. Một số khoản thu do tỉnh quản lý cũng đạt và vượt tiến độ, đáng kể nhất là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 104%.

Dù vậy, theo đánh giá của UBND thành phố, tổng thể thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu khi chỉ đạt 45,9% dự toán tỉnh giao và 42,9% dự toán thành phố, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Thậm chí, các khoản do thành phố thu chưa đến 39% dự toán HĐND thành phố giao. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do dự toán tỉnh giao cao so với nguồn thu phát sinh của thành phố, dự báo tăng trưởng kinh tế chậm, ảnh hưởng của dịch bệnh…

Trước tình hình thu ngân sách đạt thấp trong 6 tháng qua, theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, nhiệm vụ còn lại để hoàn thành kế hoạch năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, trong đó tập trung vào các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Khoản thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2021 là 350 tỷ đồng (chiếm hơn 50% nguồn thu của thành phố) nhưng 6 tháng qua chỉ thu được 92 tỷ đồng, bằng 26% dự toán thành phố.

Thị trường bất động sản thời gian qua chững lại, quỹ đất thành phố ưu tiên bố trí tái định cư nên quỹ đất đấu giá không nhiều là nguyên nhân dẫn đến nguồn thu không đạt kế hoạch. Do đó, những tháng còn lại cần tập trung nhiều giải pháp như khai thác đất lẻ, hợp thức hóa đất ở, khai thác quỹ đất công hiệu quả, quyết liệt thu nợ tiền sử dụng đất, xúc tiến kêu gọi tổ chức, cá nhân thuê đất tại các khu công nghiệp, khu đất thương mại dịch vụ để hoàn thành kế hoạch thu.

“Chỉ có quyết liệt đôn đốc thu, chống thất thu, cùng với đó là các biện pháp quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công mới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi trong một năm có quá nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 này” - ông Ảnh nói.

Tập trung cho nhiệm vụ đột phá

Năm 2021, Tam Kỳ xác định các nhiệm vụ đột phá bao gồm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại I, thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nhìn lại nửa năm triển khai thực hiện, UBND thành phố cho rằng kết quả đạt được khá khả quan.

Đáng chú ý, Thành ủy đã tiến hành tổng kết 5 năm và tiếp tục ban hành nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và mới nhất là nghị quyết về các giải pháp phát triển đô thị Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ đột phá mà địa phương xác định từ đầu năm 2021, ông Ảnh cho biết, thành phố đang lập chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 08 (4.5.2021) của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị loại I. Trong đó, phối hợp với sở, ngành của tỉnh xây dựng, tham mưu tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Tam Kỳ để xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại I, danh mục đầu tư công những dự án hạ tầng khung, có tính chất động lực.

Tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, HĐND thành phố khóa XII đã thông qua nghị quyết bổ sung 11 dự án đầu tư công từ năm 2021 liên quan đến khớp nối hạ tầng đô thị, đồ án quy hoạch, khu dân cư - tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 192 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án trọng điểm bị tồn đọng trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được thành phố điểm danh để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới như đường bao Nguyễn Hoàng, đường Bạch Đằng, quốc lộ 40B, đường N10 và khu dân cư 2 bên đường, một số dự án chỉnh trang, khớp nối hạ tầng đô thị, dự án khu dân cư.